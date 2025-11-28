Минобороны раскрыло детали массированных атак по объектам Украины
Удары нанесены по военным производствам, цехам и инфраструктуре, которая используется ВСУ
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Российскими войсками за неделю было нанесено шесть ударов по объектам Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«За неделю ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов», — сообщает ведомство. Удары были нанесены по украинским предприятиям военной промышленности, производствам боеприпасов и по инфраструктуре, которую задействует ВСУ.
Российские войска продолжают успешное продвижение по всем направлениям фронта. До конца 2025 года может быть освобожден Волчанск. Положение ВСУ на фронтах крайне тяжелое. Об этом заявил бывший командир бригады «Азов»* (организация признана террористической и запрещена в РФ).
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.