Мошенница, обманувшая Ларису Долину, получила 7 лет колонии
28 ноября 2025 в 14:53
Фото: © URA.RU
Анжела Цырульникова, которая завладела денежными средствами от продажи квартиры Ларисы Долиной, суд приговорил к семи годам лишения свободы в колонии. Информацию передает корреспондент ТАСС.
