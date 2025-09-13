16 лет за соучастие в убийстве: на свободу вышла Хасис, участница расправы над адвокатом Маркеловым

Евгения Хасис покидает колонию Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости Евгения Хасис, осужденная за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей женской исправительной колонии в Мордовии. По данным агентства, административный надзор за Хасис был установлен еще в конце августа. Преступление произошло 19 января 2009 года на улице Пречистенка в Москве. Станислав Маркелов был застрелен при выходе с пресс-конференции, Анастасия Бабурова получила смертельное ранение и скончалась в больнице. Кто такая Евгения Хасис и что произошло за 16 лет заключения — в материале URA.RU. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Соучастница убийства адвоката Маркелова Евгения Хасис вышла на свободу Биография Евгения Хасис родилась в Москве в 1985 году. В детстве пережила развод родителей. Официальной информации про личную жизнь и детство Хасис довольно мало, большая часть представлена заявлениями прессы, близких или следствия. По словам ее мамы, она увлекалась карате, плаванием, кикбоксингом, а в последнем даже добилась успеха — победа в московском чемпионате. По некоторым сведениям Хасис продавала атрибутику для фитнеса, пройдя карьерный рост до руководителя интернет-магазина в крупной компании. Данные прессы гласят, что Хасис работала менеджером и секретарем в финансовых и строительных компаниях. Также заявляется, что Хасис находилась в гражданском браке со своим подельником Никитой Тихоновым. Политические взгляды По некоторым заявлениям Евгения Хасис придерживалась правых радикальных взглядов. Сообщалось, что Хасис работала волонтером в одном из проектов. Тихонов настаивал: Хасис невиновна. Высказывались сомнения по поводу ее принадлежности к русским националистам. Аргументировалось это тем, что Хасис еврейка по отцу и татарка по матери, и что с такой фамилией нельзя оказаться среди правых. Друзья и мать Евгении также высказывали сомнения в ее виновности, ее характеризовали как веселую и легкую в общении. Дело об убийстве Маркелов и Бабурина были застрелены Фото: Создано в Midjourney © URA.RU 19 января 2009 года, в центре Москвы были застрелены Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Их связывали с антифашистским движением, защитой журналистов и кавказцев. Убийство произошло по политическим мотивам: по словам адвоката Тихонова, из его личной неприязни к Маркелову, а Бабурова якобы случайно попала под раздачу. Хасис выступила соучастницей: она следила за жертвами и передавала Тихонову информацию. Операция была тщательно спланирована, соблюдались правила конспирации. По случайности Тихонов оставил зацепку: его проездной в метро не сработал, из-за чего ему пришлось применить его несколько раз, на что и обратили внимание следователи просматривая записи с камер видеонаблюдения. Найти и задержать подозреваемых смогли лишь в ноябре 2009 года. Была проведена сложная закрытая операция с целью выманить Тихонова в Россию. Его подельницу Хасис, по некоторым сведениям, нашли отследив телефон благодаря ее блогу в интернете. Записи полученные со скрытых прослушивающих устройств подтвердили их причастность к преступлению, а при задержании у них было найдено оружие. В июле 2010 года, по итогам предварительного следствия, Хасис вменяли соучастие в убийстве только лишь Маркелова. В апреле 2011 Евгению Хасис признали виновной в соучастии в убийстве Маркелова и Бабуровой и хранении оружия и приговорили к 18 годам тюрьмы. В заключении Спустя 12 лет заключения, тюремный срок Евгении Хасис был сокращен до 17 лет ввиду отмены приговора за хранение оружие по истечению срока давности. Будучи в заключении, в 2024 Хасис дала интервью в котором заявила о переосмыслении своих взглядов. Она также объявила о намерении уберегать молодых людей от радикальных идей и движений.

