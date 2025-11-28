Песков: Россия получила согласованный с Украиной мирный план
Песков рассказал о передаче мирного плана США по Украине
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия получила для обсуждения параметры мирного плана по Украине, согласованные США с Киевом в Женеве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обсуждение этих параметров пройдет в Москве на следующей неделе.
«Основные параметры были переданы. На след неделе будет в Москве разговор», — сообщил Песов журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.
О мирном плане США стало известно в ноябре 2025 года. Изначально он состоял из 28 пунктов и предполагал ряд уступок со стороны Киева, в том числе отказ от претензий на территории и от вступления в НАТО.
Европейские и украинские чиновники возмутились наличию у США данного проекта плана. После встречи в Женеве, где были организованы переговоры между США и Украиной, план сократился до 19 пунктов. Из него, например, исчез пункт о распределении 100 миллиардов долларов замороженных российских активов. Более подробно о мировой реакции на новый мирный план по Украине — в материале URA.RU.
Москва сохраняет открытость к диалогу и вести подготовку к переговорам. В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские власти подписать мирный договор, предложенный США, иначе полностью потеряет страну.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.