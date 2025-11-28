Логотип РИА URA.RU
Песков: Россия получила согласованный с Украиной мирный план

28 ноября 2025 в 13:50
Песков рассказал о передаче мирного плана США по Украине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия получила для обсуждения параметры мирного плана по Украине, согласованные США с Киевом в Женеве. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обсуждение этих параметров пройдет в Москве на следующей неделе.

«Основные параметры были переданы. На след неделе будет в Москве разговор», — сообщил Песов журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.

О мирном плане США стало известно в ноябре 2025 года. Изначально он состоял из 28 пунктов и предполагал ряд уступок со стороны Киева, в том числе отказ от претензий на территории и от вступления в НАТО. 

Европейские и украинские чиновники возмутились наличию у США данного проекта плана. После встречи в Женеве, где были организованы переговоры между США и Украиной, план сократился до 19 пунктов. Из него, например, исчез пункт о распределении 100 миллиардов долларов замороженных российских активов. Более подробно о мировой реакции на новый мирный план по Украине — в материале URA.RU.

Москва сохраняет открытость к диалогу и вести подготовку к переговорам. В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские власти подписать мирный договор, предложенный США, иначе полностью потеряет страну.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта



