Пленный украинец готовится к бегству, пока ВСУ несут потери на фронте: карта СВО на 28 ноября

Пленный украинец Артем Садовей заявил, что в случае возвращения на Украину в рамках обмена сразу же уедет из страны. Военнослужащий 57-й бригады ВСУ отметил, что предоставленный после освобождения трехмесячный отпуск позволит ему оформить необходимые документы и уехать за рубеж.

Тем временем на фронте продолжаются ожесточенные бои — российские войска продвигаются на краснолиманском и запорожском направлениях. На харьковском направлении за сутки уничтожено 235 военнослужащих ВСУ и значительное количество техники. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Сумское направление

Операторы дронов группировки «Север» нанесли удары по ВСУ на границе с Сумской областью. Расчеты ударных дронов 20-й отдельной бригады РХБЗ поразили укрытия, технику и живую силу ВСУ для формирования буферной зоны, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что удары нейтрализовали позиции операторов дронов и технику противника, которая использовалась для логистической поддержки, транспортировки вооружения, боеприпасов и продовольствия. По данным МО РФ, цель операций — дестабилизировать систему материально-технического обеспечения ВСУ и снизить их оперативные возможности.

Харьковское направление

На харьковском направлении в районе Купянска ситуация остается напряженной. Военнослужащие группировки «Запад» при помощи FPV-дронов уничтожили транспортную технику и живую силу ВСУ. По данным оборонного ведомства, удары ВС РФ сорвали ротацию сил противника и не позволили доставить боеприпасы на позиции.

В ходе операции ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 21 автомобиль, 155-мм гаубицу M777, шесть минометов и шесть наземных робототехнических комплексов. Расчетами ПВО также были сбиты барражирующий боеприпас RAM Х, 18 беспилотников и 46 тяжелых квадрокоптеров. В том числе, были уничтожены 51 пункт управления БПЛА и пять терминалов спутниковой связи Starlink. Трое украинских бойцов сдались в плен.

На волчанском направлении российские силы ведут бои на окраинах Вильчи и Лимана. По данным военкоров, украинские военнослужащие организовали пункты размещения личного состава рядом с несколькими храмами и часовнями в Волчанске и соседних селах Харьковской области.

Краснолиманское направление

На краснолиманском направлении в ДНР продолжаются бои в Дробышево, Ставках и Диброве. Российские подразделения также продолжают наступление юго-восточнее Красного Лимана. В результате боев были взяты 2-й опорный пункт южнее песчаного карьера и достигнуты окраины Дибровы, ведутся боестолкновения внутри поселка.

Кроме того, бойцы ВС РФ вышли к дороге между Озерным и Дибровой. Им удалось прижать украинские силы к берегам озер Церковного и Соловьево. В то же время противник продолжает сохранять позиции севернее Закотного. В данном населенном пункте российские подразделения сузили горловину до нескольких километров.

Северское направление

На северском направлении российские подразделения накануне освободили населенный пункт Васюковка. Бои продолжаются в районах Бондарного и Свято-Покровского. В Северске российские силы вышли к железнодорожному вокзалу и ведут огневое воздействие на Озерное.

Константиновское направление

На константиновском направлении операторы FPV-дронов точным ударом уничтожили американский бронеавтомобиль Hummer, используемый ВСУ для перемещения личного состава и доставки боеприпасов. Несмотря на защиту броневика, удар дрона-камикадзе его обездвижил, а последующая атака несколькими дронами привела к детонации боезапаса и полному уничтожению машины. В данный момет бои продолжаются в юго-восточной части Константиновки, а также в районе Марково–Новомарково.

Покровское направление

На покровском (красноармейском) направлении идут интенсивные бои севернее Удачного и Котлино. В Гришино отражено восемь контратак, ведется зачистка Покровска и Димитрова. По данным военных корреспондентов, российские подразделения продвигаются к Софиевке и Торецкому.

Кроме того, бойцы ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ из РСЗО «Град». Они открыли огонь 122-мм снарядами с дистанции более 17 км, подавив основные огневые точки противника и обеспечив наступление штурмовых групп. Корректировку огня обеспечивал беспилотник разведки, передает Пятый канал.

Запорожское направление

На запорожском направлении сохраняются позиционные бои в районах Приморского, Степногорска и Новоданиловки. Подразделения группировки войск «Восток» продолжают активно продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях, закрепляясь на занятых рубежах

По данным пресс-центра группировки «Восток», в течение суток противник потерял до 210 военнослужащих, два танка, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», буксируемую гаубицу M777, 14 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, пункт боепитания и шесть пунктов управления беспилотниками. Также были поражены формирования механизированной и двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков и двух бригад территориальной обороны ВСУ.

Ожесточенные бои продолжаются в районе Орехова и Новоандреевки. Противнику приходится сталкиваться с точечной работой артиллерии ВС РФ, которая не только деморализует украинские подразделения, но и выбивает их с заранее подготовленных позиций. На гуляйпольском направлении разведывательно-диверсионные группы вышли к восточным окраинам города. Им удалось продвинуться в сторону Варваровки и зачистить северную часть Новопавловки.

Херсонское направление