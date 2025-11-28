Mash: «Дискотека Авария» заработает больше 110 млн рублей в декабре

«Дискотека Авария» в декабре выступит на нескольких десятках корпоративов, сообщили журналисты Фото: Размик Закарян © URA.RU

Группа «Дискотека Авария» заработает более 110 миллионов рублей в декабре. По данным telegram-канала Mash, у группы запланировано минимум 20 корпоративов.

«„Дискотека Авария“ заработает больше 110 млн рублей только за декабрь. Самую новогоднюю группу позвали минимум на 20 корпоративов», — сообщил telegram-канал. Из всего декабря у музыкантов свободными останутся лишь 11 дней — остальное время занято частными мероприятиями и одним сольным концертом.

Гонорар за 45-минутное выступление группы достиг 6,5 миллионов рублей при безналичной оплате. Там же отметили, что всего в 2024 году выступление стоило 4,8 миллиона рублей, еще годом ранее — 3,8 миллиона рублей. Программа выступлений не меняется — по мнению группы, их старые треки по-прежнему пользуются большой популярностью.

Продолжение после рекламы

Сообщается, что в райдер группы входят чай, кофе, орешки, различные нарезки, цветочный мед, шоколадки, три бутылки деревенского кефира, три корочки хлеба и четыре упаковки доширака (две с курицей и две с говядиной). Из аптечки требуется только перекись водорода.

Самым дорогим артистом на Новый год стал музыкант Сергей Шнуров. За 45 минут выступления группа «Ленинград» требует от заказчика около 27 миллионов рублей.