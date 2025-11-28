За неделю в районе Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова (украинское название Мирноград) украинские ВС потеряли свыше 1710 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«ВСУ потеряли за неделю в районе Красноармейска и Димитрова свыше 1710 военнослужащих», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.

Также в Минобороны отметили, что за прошедшие семь дней солдаты группировки войск «Центр» зачистили 6585 зданий в Покровске. В целом же, по данным военного ведомства, потери украинской армии в этих двух населенных пунктах составили более 3215 солдат. Кроме того, ВСУ потеряли два танка.