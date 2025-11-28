Логотип РИА URA.RU
На Украине раскрыли деталь, которая определит судьбу оскандалившегося Ермака

Отставка Ермака зависит от того, получит ли он подозрение
28 ноября 2025 в 14:24
НАБУ и САП сегодня проводят обыски у Ермака

Фото: Официальный сайт президента Украины

Будущее главы офиса президента Украины Андрея Ермака будет зависеть от того, вручат ли ему уведомление о совершении преступления. В случае, если это случится, это может означать отставку чиновника. Об этом пишут украинские СМИ.

«Вручение подозрение означает суд по мере пресечения, которая по таким делам — взятие под стражу с большим залогом. В свою очередь, это, с большой долей вероятности, означает отставку Ермака, потому что понятно, что Офисом президента сложно управлять человеку, сидящему в тюрьме», — сказано в сообщении telegram-канала «Политика Страны».

Также в публикации говорится, что в случае отставки Ермака президент Украины Владимир Зеленский может утратить возможность контролировать парламентское большинство и правительство. Кроме того, это повлечет за собой потерю политического влияния на СБУ и ГБР, поскольку именно Ермак осуществлял координацию политической составляющей деятельности этих органов, в том числе в вопросах противодействия Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ).

Ранее стало известно, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака. Это связывают с крупным коррупционным скандалом в стране, который произошел в начале ноября. В расследовании НАБУ Ермак упоминается в аудиозаписях, которые связаны с бизнесменом Тимуром Миндичем (иначе их называют «пленки Миндича»), под псевдонимом Али-Баба. По данным прессы, глава офиса президента Украины может быть причастен к коррупционным схемам.

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

