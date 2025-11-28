Логотип РИА URA.RU
Бывшему и.о вице-губернатору Севастополя вынесли приговор за взятки

Экс-замгубернатора Севастополя получил 9,5 лет за взятку в 6 млн рублей
28 ноября 2025 в 14:51
Суд в Севастополе вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве, фигурантом в котором проходит бывший и.о. вице-губернатор региона Евгений Горлов. Экс-чиновника приговорили к 9,5 года колонии за взятку в шесть миллионов рублей, передает прокуратура. 

«Горлову наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 млн рублей»,  — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Также подсудимому запрещено занимать должности в госсслужбе и органам местного самоуправления в течение 10 лет. 

Как выяснил суд, Горлов в 2024 году через местного жителя Максима Ларина получил шесть млн рублей. Эта сумма передавалась в интересах двух коммерческих компаний как «содействие» в погашении долгов и за общее покровительство. Посредник Ларин также признан виновным. Он пробудет в колонии строгог режима семь лет и шесть месяцев. 

