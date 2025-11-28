Бывшему и.о вице-губернатору Севастополя вынесли приговор за взятки
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Суд в Севастополе вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве, фигурантом в котором проходит бывший и.о. вице-губернатор региона Евгений Горлов. Экс-чиновника приговорили к 9,5 года колонии за взятку в шесть миллионов рублей, передает прокуратура.
«Горлову наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Также подсудимому запрещено занимать должности в госсслужбе и органам местного самоуправления в течение 10 лет.
Как выяснил суд, Горлов в 2024 году через местного жителя Максима Ларина получил шесть млн рублей. Эта сумма передавалась в интересах двух коммерческих компаний как «содействие» в погашении долгов и за общее покровительство. Посредник Ларин также признан виновным. Он пробудет в колонии строгог режима семь лет и шесть месяцев.
