Бывшему и.о вице-губернатору Севастополя вынесли приговор за взятки

Бывший и.о. вице-губернатора Севастополя Горлов получил 9,5 лет за взятку Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Суд в Севастополе вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве, фигурантом в котором проходит бывший и.о. вице-губернатор региона Евгений Горлов. Экс-чиновника приговорили к 9,5 года колонии за взятку в шесть миллионов рублей, передает прокуратура.

«Горлову наказание в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 120 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры. Также подсудимому запрещено занимать должности в госсслужбе и органам местного самоуправления в течение 10 лет.