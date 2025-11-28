На Украине заявили о 200 уголовных делах против Андрея Ермака
Кроме дела Миндича Ермак может быть причастен к другим правонарушениям, считает депутат Рады
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В телефоне главы Офиса Зеленского Андрея Ермака может быть 170 уголовных дел помимо его причастности к делу Миндича. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Самое интересное сейчас, будут ли у Ермака забирать телефон. Потому что неизвестно, что за материал на него по делу Миндича. Но телефон Ермака — это потенциально еще 170 новых уголовных дел», — написал депутат в своем telegram-канале. По его словам, каждую переписку можно выносить в отдельное производство. Среди перечисленных депутатом правонарушений Ермака: превышение полномочий, злоупотребление влиянием, политические преследования.
У главы Офиса Зеленского Андрея Ермака проходят обыски. Ранее Алексей Гончаренко* среди их причин называл участие Ермака в коррупционных схемах и в приказах о слежке за сотрудниками НАБУ и САП.
