На Украине заявили о 200 уголовных делах против Андрея Ермака

Депутат Рады Гончаренко* заявил, что против Ермака найдется до 200 уголовных дел
28 ноября 2025 в 13:53
Кроме дела Миндича Ермак может быть причастен к другим правонарушениям, считает депутат Рады

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В телефоне главы Офиса Зеленского Андрея Ермака может быть 170 уголовных дел помимо его причастности к делу Миндича. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Самое интересное сейчас, будут ли у Ермака забирать телефон. Потому что неизвестно, что за материал на него по делу Миндича. Но телефон Ермака — это потенциально еще 170 новых уголовных дел», — написал депутат в своем telegram-канале. По его словам, каждую переписку можно выносить в отдельное производство. Среди перечисленных депутатом правонарушений Ермака: превышение полномочий, злоупотребление влиянием, политические преследования. 

У главы Офиса Зеленского Андрея Ермака проходят обыски. Ранее Алексей Гончаренко* среди их причин называл участие Ермака в коррупционных схемах и в приказах о слежке за сотрудниками НАБУ и САП. 

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

