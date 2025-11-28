Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Украины
28 ноября 2025 в 14:18
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Вооруженные Силы Российской Федерации осуществили серию военных ударов, включая один массированный и шесть групповых. В ходе этих операций были нанесены удары по предприятиям, задействованным в военной промышленности Украины. Об этом сообщили в МО РФ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал