Рэпер MACAN отправится на службу в Росгвардию

Российский рэп-музыкант Андрей Косолапов, известный под псевдонимом MACAN, в ближайшее время приступит к военной службе в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского (Росгвардия). Об этом сообщили представители ведомства.

«Рэпер MACAN прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского для прохождения военной службы по призыву», — сообщила пресс-служба Росгвардии в своем telegram-канале. Там отметили, что MACAN вместе с остальными новобранцами пройдет курс молодого бойца, который включает физическую, огневую и специальную подготовку. Рэпер будет «выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона».

Стоит отметить, что в разные годы в войсках правопорядка проходили срочную службу многие известные личности — политики, общественные деятели, представители культуры и искусства. Среди них — губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, актеры Андрей Чубченко и Антон Макарский.

