Рэпер MACAN отправится на службу в Росгвардию
Рэпер MACAN уже прибыл в отдельную дивизию Росгвардии
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Российский рэп-музыкант Андрей Косолапов, известный под псевдонимом MACAN, в ближайшее время приступит к военной службе в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского (Росгвардия). Об этом сообщили представители ведомства.
«Рэпер MACAN прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского для прохождения военной службы по призыву», — сообщила пресс-служба Росгвардии в своем telegram-канале. Там отметили, что MACAN вместе с остальными новобранцами пройдет курс молодого бойца, который включает физическую, огневую и специальную подготовку. Рэпер будет «выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан на территории Московского региона».
Стоит отметить, что в разные годы в войсках правопорядка проходили срочную службу многие известные личности — политики, общественные деятели, представители культуры и искусства. Среди них — губернатор Московской области Андрей Воробьев, президент и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, актеры Андрей Чубченко и Антон Макарский.
Ранее рэперу грозила уголовная ответственность за уклонение от армии — артист проигнорировал шесть повесток. В итоге он прошел медицинскую комиссию в Москве, где врачи подтвердили его полную годность к военной службе. На фоне этого в соцсетях начали шутить об уходе рэпера — в материале URA.RU.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.