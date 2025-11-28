Тело погибшего обнаружено на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске
Под завалами обрушившегося здания могут быть три человека
Фото: Илья Московец © URA.RU
На месте обрушения здания в Южно-Сахалинске обнаружено тело погибшего. Об этом сообщает МЧС России.
«Обнаружено и извлечено тело одного погибшего», — сообщило ведомство. Об этом оно написало в своем официальном telegram-канале.
Обрушение части двухэтажного здания произошло в переулке Энергетиков Южно-Сахалинска. На месте работает ГУ МЧС России по Сахалинской области. Под завалами могут находиться три человека.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.