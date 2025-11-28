Логотип РИА URA.RU
Тело погибшего обнаружено на месте обрушения здания в Южно-Сахалинске

МЧС: в Южно-Сахалинске обнаружено тело погибшего в результате обрушения здания
28 ноября 2025 в 14:55
Под завалами обрушившегося здания могут быть три человека

Под завалами обрушившегося здания могут быть три человека

Фото: Илья Московец © URA.RU

На месте обрушения здания в Южно-Сахалинске обнаружено тело погибшего. Об этом сообщает МЧС России.

«Обнаружено и извлечено тело одного погибшего», — сообщило ведомство. Об этом оно написало в своем официальном telegram-канале. 

Обрушение части двухэтажного здания произошло в переулке Энергетиков Южно-Сахалинска. На месте работает ГУ МЧС России по Сахалинской области. Под завалами могут находиться три человека.

