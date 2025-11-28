Турист бросился на акулу с голыми руками, спасая любимую от смерти

Туристы по незнанию выбрали для отдыха место, кишащее акулами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

История, разыгравшаяся на австралийском побережье ранним утром 27 ноября, потрясла своей драматичной развязкой. Молодая пара из Швейцарии, прибывшая на отдых за несколько часов до случившегося, решила спокойно поплавать на рассвете в живописном месте. Но этот день стал для них роковым, пишет Daily Mail.

Купание на рассвете

26-летний Лукас Шиндлер и его девушка, 25-летняя Ливия Мюльхайм, прибыли на кемпинг на Среднем Северном побережье Австралии поздним вечером накануне трагедии. Утром они решили отдохнуть на неблагоустроенном пляже Кайлис, где нет спасателей, но часто фиксируется активность акул.

Пара решила искупаться. Девушка снимала себя на видеокамеру в окружении безобидных дельфинов. То, что произошло дальше, стало жестоким и внезапным контрастом: крупная бычья акула длиной около трех метров, появившаяся из глубины, атаковала девушку, фактически не оставив ей шансов на спасение. По данным полиции, это произошло в 6:30 утра.

Жестокое нападение и героический поступок

Нападение было жестоким — несколько укусов оказались смертельными: хищник лишил ее руки и нанес множественные глубокие раны. При этом ее парень не стал терять времени на поиски спасателей и не впал в шок. Он нырнул обратно к Ливии, пытаясь отбить ее у хищника. Позже стало известно, что Лукас является квалифицированным инструктором по дайвингу и бывшим офицером швейцарской армии. Это несомненно помогло ему в дальнейшем.

Бросившись на помощь девушке, мужчина начал наносить акуле удары руками, целясь в морду и жабры. Хищник отвлекся от первой жертвы и принялся за Шиндлера. Животное несколько раз цапнуло Лукаса за ногу. Тем не менее, ему удалось отпугнуть акулу и она уплыла. Несмотря на глубокие раны, он смог добраться до берега, держа Ливию на руках.

Смерть и спасение

Там другие отдыхающие попытались оказать Ливии первую помощь, но ее травмы оказались несовместимыми с жизнью. Она умерла до прибытия врачей. Тяжело раненный Лукас в этот момень вызвал по телефону экстренные службы. Одна из прохожих заметила, в каком состоянии пребывает Шиндлер, и, руководствуясь инструкциями медиков по телефону, наложила на его раненую ногу жгут, использовав купальник. Это решение спасло ему жизнь.