Суд решил судьбу курьера, забравшей у Долиной деньги от продажи квартиры

Участники преступной группы получили тюремное наказание, также им назначен штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курьера Анжелу Цырульникову приговорили к семи годам лишения свободы за то, что она забрала денежные средства от продажи жилья у известной певицы Ларисы Долиной. Об этом следует из приговора суда.

«Забравшую у Ларисы Долиной деньги от продажи квартиры Анжелу Цырульникову приговорили к 7 годам колонии», — сказано в приговоре. Слова судьи передает ТАСС.

Кроме того, по данным telegram-канала Mash, женщина получила штраф в миллион рублей. Вместе с ней приговор вынесен и другим участникам преступной группы. Четыре года колонии общего режима и штраф в 900 тысяч получил Андрей Основа, Артур Каменецкий приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей. Дмитрий Леонтьев получил аналогичное Каменецкому наказание.

Артистка не присутствовала на заседании лично. В своих показаниях она сообщила, что передала мошенникам не только средства, полученные от продажи квартиры, но и свои сбережения, а также заемные деньги.