Суд решил судьбу курьера, забравшей у Долиной деньги от продажи квартиры
Участники преступной группы получили тюремное наказание, также им назначен штраф
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Курьера Анжелу Цырульникову приговорили к семи годам лишения свободы за то, что она забрала денежные средства от продажи жилья у известной певицы Ларисы Долиной. Об этом следует из приговора суда.
«Забравшую у Ларисы Долиной деньги от продажи квартиры Анжелу Цырульникову приговорили к 7 годам колонии», — сказано в приговоре. Слова судьи передает ТАСС.
Кроме того, по данным telegram-канала Mash, женщина получила штраф в миллион рублей. Вместе с ней приговор вынесен и другим участникам преступной группы. Четыре года колонии общего режима и штраф в 900 тысяч получил Андрей Основа, Артур Каменецкий приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тысяч рублей. Дмитрий Леонтьев получил аналогичное Каменецкому наказание.
Артистка не присутствовала на заседании лично. В своих показаниях она сообщила, что передала мошенникам не только средства, полученные от продажи квартиры, но и свои сбережения, а также заемные деньги.
Долина пострадала от действий мошенников в августе 2024 года. Под их влиянием она совершила сделку по продаже квартиры в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем оказалась 34-летняя одинокая мать Полина Лурье. Артистка была убеждена, что участвует в «спецоперации» правоохранительных органов по поимке преступников. Певица также полагала, что сделка носит фиктивный характер и проводится под контролем полиции.
