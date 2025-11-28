МЧС предупредило жителей ХМАО о резком ухудшении погоды
В Югре 29 ноября ожидается сильный снег и метель
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Югре в субботу, 29 ноября ожидаются сильный снег и метель. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.
«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 29 ноября местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидаются: сильный снег, метель», — сообщает пресс-служба ведомства. Ухудшение погоды прогнозируется в Березовском, Кондинском и Советском районах, Югорске и Урае.
МЧС напоминает югорчанам о мерах предосторожности. Парковаться только в безопасных местах, обходить рекламные щиты, быть внимательным за рулем автомобиля и не оставлять детей без присмотра.
