МЧС предупредило жителей ХМАО о резком ухудшении погоды

В Югре 29 ноября ожидается сильный снег и метель Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Югре в субботу, 29 ноября ожидаются сильный снег и метель. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью 29 ноября местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидаются: сильный снег, метель», — сообщает пресс-служба ведомства. Ухудшение погоды прогнозируется в Березовском, Кондинском и Советском районах, Югорске и Урае.