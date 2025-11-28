Орбан раскрыл, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву

Орбан хочет обсудить с Путиным поставки энергии в Венгрию Фото: Роман Наумов © URA.RU

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить обеспечение поставок энергоресурсов. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Сегодня мы отправляемся на встречу с президентом Путиным, чтобы обеспечить поставки энергии в Венгрию. Венгерская нефть и газ поступают по трубопроводам из России, что делает эти поставки ключевым фактором нашей энергетической безопасности», — сообщил Орбан. Он также отметил, что недавно венгерская сторона добилась освобождения страны от американских санкций на российские энергоносители и теперь предстоит гарантировать бесперебойные поставки ресурсов.

Орбан акцентировал внимание на том, что цель визита — обеспечить надежное и доступное энергоснабжение Венгрии в предстоящий зимний период и в следующем году. «Давайте же за работу!», — заключил он.

