Орбан раскрыл, зачем приехал на встречу с Путиным в Москву
Орбан хочет обсудить с Путиным поставки энергии в Венгрию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить обеспечение поставок энергоресурсов. Об этом он сообщил в соцсети Х.
«Сегодня мы отправляемся на встречу с президентом Путиным, чтобы обеспечить поставки энергии в Венгрию. Венгерская нефть и газ поступают по трубопроводам из России, что делает эти поставки ключевым фактором нашей энергетической безопасности», — сообщил Орбан. Он также отметил, что недавно венгерская сторона добилась освобождения страны от американских санкций на российские энергоносители и теперь предстоит гарантировать бесперебойные поставки ресурсов.
Орбан акцентировал внимание на том, что цель визита — обеспечить надежное и доступное энергоснабжение Венгрии в предстоящий зимний период и в следующем году. «Давайте же за работу!», — заключил он.
Ранее о намерении Виктора Орбана встретиться с Владимиром Путиным сообщало агентство Reuters. В Кремле подтвердили подготовку к встрече. Кортеж венгерского премьера уже заметили в столице.
