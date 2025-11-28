Ларисе Долиной вернули проданную ею квартиру
Артистка сможет получить 175 миллионов в качестве возмещения имущественного вреда
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Балашихинский суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которая являлась доказательством в деле о мошенничестве в отношении певицы. Об этом сообщают новостные telegram-каналы.
«Балашихинский суд также вернул Ларисе Долиной проданную ею квартиру, которая числилась вещественным доказательством», — пишет агентство «Москва». Певица сможет получить 175 миллионов рублей в качестве возмещения имущественного вреда. Также суд вынес приговор фигурантам дела. Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев получили семь лет заключения и штрафы. Еще один обвиняемый приговорен к четырем годам и штрафу.
В результате преступных действий в августе 2024 года Лариса Долина потеряла 300 млн рублей и квартиру в центре Москвы. Право собственности перешло Полине Лурье. После судебного разбирательства собственность была возвращена артистке вместе с риэлторской комиссией.
