Украина атаковала Северную Осетию

28 ноября 2025 в 15:18
В период с 8:00 до 13:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Над территорией Ростовской области — четыре БПЛА, над территорией Республики Северная Осетия — Алания — два БПЛА, над территорией Брянской области — один БПЛА. Об этом сообщили в МО РФ.

