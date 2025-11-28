Лавров иронично ответил на свое «исчезновение»

Лавров ответил на вопрос журналистов, что «пропадает до сих пор» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Глава российского МИД Сергей Лавров иронично ответил на вопрос журналистов о том, куда так надолго «пропадал» дипломат. Лавров сообщил, что «пропадает до сих пор». Об этом рассказал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

«Я еще пропадаю до сих пор», — ответил Лавров на вопрос журналистов. Его реплику Юнашев приводит в своем telegram-канале.

Журналисты успели спросить дипломата, который направлялся на встречу президента РФ Владимира Путина и венгерского премьера Виктора Орбана, которая пройдет в ближайшее время. Помимо Лаврова в мероприятии примут участие помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак.

