Visa регистрирует в России три товарных знака

Visa хочет зарегистрировать в России еще несколько товарных знаков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская компания «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» пытается зарегистрировать в России еще три товарных знака Visa. Заявления поступили 25 ноября 2025 года из США.

«Visa пытается зарегистрировать в РФ еще три товарных знака», — сообщил ТАСС. Новые товарные знаки планируется зарегистрировать по трем классам (№ 3, 8, 43) международной классификации товаров и услуг (МКТУ): они касаются уходовых средств за лицом и телом, холодного оружия и оказания услуг временного проживания.

Это не первый опыт регистрации товарных знаков Visa в России. Ранее Роспатент уже зарегистрировал товарный знак американской компании по семи классам МКТУ.

Продолжение после рекламы