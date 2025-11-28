Visa регистрирует в России три товарных знака
Visa хочет зарегистрировать в России еще несколько товарных знаков
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Американская компания «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» пытается зарегистрировать в России еще три товарных знака Visa. Заявления поступили 25 ноября 2025 года из США.
«Visa пытается зарегистрировать в РФ еще три товарных знака», — сообщил ТАСС. Новые товарные знаки планируется зарегистрировать по трем классам (№ 3, 8, 43) международной классификации товаров и услуг (МКТУ): они касаются уходовых средств за лицом и телом, холодного оружия и оказания услуг временного проживания.
Это не первый опыт регистрации товарных знаков Visa в России. Ранее Роспатент уже зарегистрировал товарный знак американской компании по семи классам МКТУ.
Несмотря на то что весной 2022 года Visa и Mastercard ограничили работу в России на фоне ситуации вокруг Украины, карты этих систем продолжили функционировать внутри страны. Несмотря на ограничения в работе международных платежных систем, средства клиентов на счетах, привязанных к картам Visa и Mastercard, полностью сохранены и доступны.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Ждём28 ноября 2025 15:30Пускай возвращаются виза, икея, немецкие авто и все другие