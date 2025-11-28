Логотип РИА URA.RU
Общество

Visa регистрирует в России три товарных знака

28 ноября 2025 в 15:19
Visa хочет зарегистрировать в России еще несколько товарных знаков

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская компания «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» пытается зарегистрировать в России еще три товарных знака Visa. Заявления поступили 25 ноября 2025 года из США.

«Visa пытается зарегистрировать в РФ еще три товарных знака», — сообщил ТАСС. Новые товарные знаки планируется зарегистрировать по трем классам (№ 3, 8, 43) международной классификации товаров и услуг (МКТУ): они касаются уходовых средств за лицом и телом, холодного оружия и оказания услуг временного проживания.

Это не первый опыт регистрации товарных знаков Visa в России. Ранее Роспатент уже зарегистрировал товарный знак американской компании по семи классам МКТУ. 

Несмотря на то что весной 2022 года Visa и Mastercard ограничили работу в России на фоне ситуации вокруг Украины, карты этих систем продолжили функционировать внутри страны. Несмотря на ограничения в работе международных платежных систем, средства клиентов на счетах, привязанных к картам Visa и Mastercard, полностью сохранены и доступны.

Комментарии (1)
