Коррупционный скандал добрался до окружения Зеленского: что известно об обысках у Ермака

Информацию об обысках подтвердил сам Ермак Фото: Официальный сайт президента Украины

Утром 28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Оперативные мероприятия были проведены у него дома. Эту информацию официально подтвердили в НАБУ, а также сам Ермак.

Обыски прошли на фоне крупного коррупционного скандала на Украины. В центре предполагаемой коррупционной схемы находится бизнесмен Тимур Миндич. Он — близкий друг президента Владимира Зеленского и, как полагают, выполняет роль его «кошелька». В материалах громкого дела помощник президента Ермак фигурирует под псевдонимом Али-Баба. Что происходит на Украине и в каких целях были проведены обыски у Ермака — в материале URA.RU.

Где проходят обыски

Ермак подчеркнул, что не препятствует следственным мероприятиям Фото: Официальный сайт президента Украины

В своем telegram-канале Ермак официально подтвердил, что обыски проводятся в его доме. Он подчеркнул, что не препятствует следственным мероприятиям и оказывает необходимое содействие. «Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет», — написал Ермак. Правоохранительные органы получили полный доступ к квартире, которая находится на территории закрытого правительственного квартала. На месте находятся адвокаты главы офиса президента, они поддерживают контакт с представителями закона.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил в своем telegram-канале, что обыски в помещении главы офиса президента Украины начались с фразы «Сезам, откройся». По его словам, Ермак может быть связан с делом о коррупции и фигурировать в нем под псевдонимом «Али-Баба».

Несколько дней назад издание ZN сообщило со ссылкой на источники, что НАБУ и САП заранее проинформировали Зеленского о готовности предъявить обвинения в коррупции Андрею Ермаку и Рустему Умерову, который является секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Чтобы попытаться исправить ситуацию, президент Украины включил их в состав переговорной делегации. Но несмотря на это, следователи все равно начали проверку в отношении Андрея Ермака.

Причины обысков

В Верховной Раде называют несколько возможных причин, по которым следователи заинтересовались главой офиса президента Украины. По мнению депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), есть три основные версии:

Ермак отдавал приказы силовым органам следить за сотрудниками НАБУ и САП;

участие главы офиса украинского лидера в схемах бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского;

еще один объект, о котором пока не говорили в СМИ, — по словам Гончаренко, это задокументировано.

По информации Financial Times, обыски проводятся в рамках операции «Мидас», направленной на выявление коррупционных схем в энергетическом секторе Украины. «Обыски в киевском доме Андрея Ермака <...> связаны с „Мидас“ — масштабным расследованием предполагаемого взяточничества в энергетическом секторе Украины», — написал корреспондент газеты Кристофер Миллер в Х.

По мнению крымского политического эксперта Владимира Джаралла, обыски у Андрея Ермака — это сигнал украинскому президенту. Он считает, что данные события являются продолжением давления на руководство Украины, которое началось с расследования коррупционных схем в окружении Зеленского. Эксперт отметил, что Ермак играет значительную роль в украинской политике. Он является «серым кардиналом» страны. По мнению Джаралла, следующим в фокусе внимания может оказаться сам Зеленский.

Обыски у Ермака — это сигнал президенту Украины Зеленскому Фото: Официальный сайт президента Украины

По мнению политолога Василия Вакарова, в Верховной Раде возможен раскол из-за обысков у Ермака. Как утверждает эксперт, политические коалиции могут выступить с требованием к Владимиру Зеленскому распустить правительство. Вакаров считает, что администрация США и ее представители давно стремятся повлиять на Зеленского и Ермака, чтобы добиться прекращения боевых действий. По словам политолога, администрация президента США Дональда Трампа видит необходимость в завершении конфликта на Украине и у нее есть для этого аргументы. Однако, как отмечает эксперт, Зеленский и Ермак не следуют этим рекомендациям, что, по мнению США, препятствует успешной реализации американской политики в регионе.

Зеленский не следует рекомендациям США, что препятствует реализации их политики в регионе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в беседе с Life.ru считает, что в основе текущей ситуации лежит масштабная коррупционная схема, организованная Зеленским и Ермаком. Они, по мнению Царева, несут ответственность за конфликт на Украине и последующее нецелевое расходование бюджетных средств. Бывший парламентарий подчеркнул, что за последние годы Украина получила от иностранных доноров финансовую помощь в размере от 360 до 380 миллиардов долларов. При этом значительная часть этих средств была похищена с помощью различных мошеннических и коррупционных схем. Если ранее хищения касались в основном государственного бюджета, то теперь объектом злоупотреблений стала иностранная помощь.

Царев также обратил внимание на то, что начало обысков совпало по времени со снятием неофициального моратория, который ранее вводила администрация США. По мнению экс-депутата, американцы отменили мораторий из-за того, что Зеленский и Ермак действовали не так, как от них ожидали в США.

Зеленский может искать замену Ермаку

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая высказала предположение о том, что Зеленский может искать замену Ермаку, в связи с этим и прошли обыски в его доме. По ее словам, президент страны стал активнее задействовать в ответственных задачах начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ранее, по словам депутата, Зеленский был готов уволить Буданова из-за неприятия со стороны Ермака.

Реакция в России

Посол МИД России по вопросам, связанным с преступлениями киевского режима, Родион Мирошник выразил мнение, что обыски не могут не затронуть Владимира Зеленского. По его словам, для проведения обысков в квартире Андрея Ермака НАБУ должно было иметь серьезные основания и согласие иностранных «хозяев». Он предположил, что все необходимые условия для этого были заранее согласованы. Мирошник уверен, что ситуация с коррупцией раскроется в непосредственной близости от украинского лидера. Также посол напомнил, что в настоящее время Ермак занимается переговорами о выделении новых средств для коррупционного режима.

Ситуацию с обысками у Ермака также прокомментировал военный корреспондент Александр Коц. Он связал их с провалом визита главы Офиса президента Украины в США. По словам Коца, Зеленский и Ермак рассчитывали на встречу с американским лидеров Дональдом Трампом и его поддержку украинского мирного плана. Однако он согласился принять их только на финальной стадии переговоров. Военкор также отметил, что Ермак, вместо сдержанности, продолжает противостоять ключевым пунктам плана Трампа, что могло спровоцировать возобновление расследования в его отношении.

Коррупционный скандал на Украине

В начале ноября на Украине разгорелся коррупционный скандал, связанный с «Энергоатомом». 10 ноября НАБУ и САП начали операцию «Миндас» для выявления коррупционных схем в энергетике. Расследование выявило схему получения взяток от поставщиков, организаторами которой стала группа лиц, включая соратника Зеленского Тимура Миндича.

Обыски были проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, в «Энергоатоме» и по местам проживания Миндича, который успел покинуть страну. В число фигурантов вошел, в том числе, бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Из-за скандала ушла в отставку министр энергетики Светлана Гринчук и Галущенко. В общей сложности обвинения были предъявлены семи членам преступной группировки. Миндич и бизнесмен Александр Цукерман на данный момент объявлены в розыск. Ермака, в свою очередь, также подозревают в причастности к коррупционным схемам. Он упоминается в аудиозаписях, которые связаны с Миндичем (их называют «пленки Миндича»), под псевдонимом Али-Баба. Политики требуют его отставки.