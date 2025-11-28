CNN заявил о критической ситуации на фронте
ВС РФ продвигаются на трех направлениях в зоне СВО
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложились кризисные ситуации в трех регионах: в Запорожской области, Красноармейске и Купянске. Об этом сообщил CNN. Ситуация обострилась на фоне кадрового кризиса в украинских военных рядах и неопределенности с финансированием от европейских союзников.
«На линии фронта разворачиваются три отдельных кризиса: Россия быстро продвигается в Запорожье, медленно, но неуклонно в Покровске Донецкой области и наступает в Купянске, дальше на север», — сообщил CNN. Там же отметили, что у ВСУ наблюдается острый дефицит кадров.
Там же отметили, что существует неопределенность относительно объемов финансирования со стороны европейских стран — союзников Киева в грядущем 2026 году. При этом ранее Европейский союз высказывал уверенность в возможности устранения возникших проблем с финансированием.
ВС РФ продолжают планомерно продвигаться в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом России Владимиром Путины. Так за неделю в районе Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова (украинское название Мирноград) ВСУ потеряли свыше 1710 военнослужащих.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
