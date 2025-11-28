Логотип РИА URA.RU
В мире

CNN заявил о критической ситуации на фронте

28 ноября 2025 в 15:10
ВС РФ продвигаются на трех направлениях в зоне СВО

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложились кризисные ситуации в трех регионах: в Запорожской области, Красноармейске и Купянске. Об этом сообщил CNN. Ситуация обострилась на фоне кадрового кризиса в украинских военных рядах и неопределенности с финансированием от европейских союзников.

«На линии фронта разворачиваются три отдельных кризиса: Россия быстро продвигается в Запорожье, медленно, но неуклонно в Покровске Донецкой области и наступает в Купянске, дальше на север», — сообщил CNN. Там же отметили, что у ВСУ наблюдается острый дефицит кадров. 

Там же отметили, что существует неопределенность относительно объемов финансирования со стороны европейских стран — союзников Киева в грядущем 2026 году. При этом ранее Европейский союз высказывал уверенность в возможности устранения возникших проблем с финансированием.

Продолжение после рекламы

ВС РФ продолжают планомерно продвигаться в зоне СВО, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом России Владимиром Путины. Так за неделю в районе Красноармейска (украинское название Покровск) и Димитрова (украинское название Мирноград) ВСУ потеряли свыше 1710 военнослужащих.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

