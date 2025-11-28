ВС РФ продвигаются на трех направлениях в зоне СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложились кризисные ситуации в трех регионах: в Запорожской области, Красноармейске и Купянске. Об этом сообщил CNN. Ситуация обострилась на фоне кадрового кризиса в украинских военных рядах и неопределенности с финансированием от европейских союзников.

«На линии фронта разворачиваются три отдельных кризиса: Россия быстро продвигается в Запорожье, медленно, но неуклонно в Покровске Донецкой области и наступает в Купянске, дальше на север», — сообщил CNN. Там же отметили, что у ВСУ наблюдается острый дефицит кадров.

Там же отметили, что существует неопределенность относительно объемов финансирования со стороны европейских стран — союзников Киева в грядущем 2026 году. При этом ранее Европейский союз высказывал уверенность в возможности устранения возникших проблем с финансированием.

