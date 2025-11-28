Госдума рассмотрит новое условие для получения пенсионных выплат за выслугу лет

Решение по законопроекту будет принято до конца года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

До конца осенней сессии Госдума (ГД) рассмотрит законопроект о зачислении в стаж периода пребывания в добровольческих формированиях при назначении пенсии за выслугу лет. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Законопроект планируем рассмотреть до конца текущей сессии», — сообщил Володин. Его слова приведены на сайте ГД.

Председатель ГД подчеркнул, что депутаты придают первостепенное значение решению вопросов социальной поддержки военнослужащих и их семей, а также совершенствованию нормативной базы в этой сфере. Он также сообщил, что рассматривается инициатива, согласно которой периоды службы в добровольческих формированиях будут включаться в стаж при назначении пенсий за выслугу лет. При этом время, проведенное в составе добровольческих формирований при выполнении задач в особых условиях, будет учитываться с применением льготных коэффициентов.

Правительство РФ выступило с инициативой о внесении изменений в порядок назначения пенсий по поручению президента Владимира Путина. Проект закона предусматривает, что при расчете стажа для назначения пенсий сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП будут учитываться периоды службы в добровольческих формированиях.

Право на получение пенсии возникнет при наличии стажа продолжительностью 20 лет и более, включая время, проведенное в добровольческих формированиях. Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2026 года. Лица, которые были исключены из добровольческих формирований до начала действия закона, после его вступления в силу смогут подать заявление о назначении пенсии или о пересмотре ее размера.