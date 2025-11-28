Попадут ли в рай не соблюдающие Рождественский пост: 12 наивных вопросов священнику

Священник ответил на наивные вопросы о Рождественском посте Фото: Илья Московец © URA.RU

В пятницу, 28 ноября, у православных христиан начался Рождественский пост. В течение сорока дней верующие ограничат себя в пище, но не погруженные в веру люди могут спросить — а зачем это делать? Почему Бог хочет, чтобы человек отказался от любимой еды? В чем смысл поста и попадут ли в рай те, кто решит вкусно поесть во время поста? Эти и другие наивные вопросы о Рождественском посте URA.RU задало помощнику Епархиального архиерея Кемеровской епархии по вопросам церковного служения, священнику Вячеславу Ланскому.

Начнем с самого очевидного вопроса — зачем поститься с религиозной точки зрения?

Пост — не только про ограничение человеком себя в пище, это особое время, когда личность пытается глубже познать свою природу, осознать недостатки и разработать действенную стратегию по их искоренению.

Изменения рациона ведут к тому, что сокращается количество поступающей в организм энергии. Значит, и ресурсов на поддержание «маски», заслоняющий от человека его подлинное состояние, становится меньше. Знакомство с настоящим собой становится неотвратимым.

Продолжение после рекламы

Но в чем связь между Богом и попыткой понять себя?

Бог хочет, чтобы человек познал Истину, став через это свободным. Это познание возможно только через безусловную любовь, а взрастить ее — огромнейший труд, связанный с самопознанием и самоотречением. Пожалуй, связь между Богом и постом такова.

От каких именно продуктов нужно отказаться в пост?

Церковный уклад сформировал и определенные требования к соблюдению поста: отказ от пищи животного происхождения — мяса, молочных продуктов и яиц. Это определенный образец, на который нужно ориентироваться. Но реальность и жизнь человека в современном мире могут вносить свои коррективы. Уверен, что их можно учесть при определении степени строгости поста, которую христиан будет стремиться сохранить на протяжении сорока дней.

Получается, правила поста не такие жесткие?

Знаю точно, что для некоторых людей объективную необходимость употребления молочных продуктов вполне можно заменить отказом от сладостей и, скажем, чашки кофе. И этот подвиг на марафонской дистанции может оказаться крайне тяжелым.

По мнению священника, некоторые люди могут заменить отказ от молочных продуктов на отказ от кофе в Рождественский пост Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

А как определить, от чего именно стоит отказаться человеку, который решился на пост?

Как для определения нагрузок в спортзале важен опытный тренер, так и выбор меры поста лучше определять с духовником.

Если в семье есть дети, нужно ли заставлять поститься и их? И как объяснить ребенку, что теперь он не может есть что хочет?

Если ребенок живет в семье, где вера — не про формальное соблюдение непонятных религиозных норм, а один из инструментов развития, то он прекрасно будет понимать, что такое пост, и для чего он нужен. Если родители постятся, но сами не понимают зачем, то это печально.

Пост ребенка должен быть таким же строгим, как и взрослого?

Естественно, мера поста для ребенка отличается от того, как постится взрослый. Да и для разных периодов взросления юной личности будет полезна своя строгость.

А что насчет алкоголя? В некоторые дни традиционно разрешено вино — значит, спиртные напитки разрешены в пост?

«Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною», — пишет апостол Павел к жителям Коринфа (1 Кор. 6:12). Действительно, церковный устав в праздничные дни в период поста дозволяет употребление вина.

И сколько можно выпить в пост?

Не стоит забывать о мотивах такого дозволения: дать человеку запас калорий, энергии, способной укрепить физическое состояние человека. Так что норма алкоголя в пост может быть определена из этой цели, в которой опьянению места нет.

Несмотря на то, что во время поста разрешено вино, речь не идет о том, чтобы напиваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Считается ли грехом нарушение поста? И если да — насколько такой грех тяжелый?

Насколько мы расстраиваемся, если вдруг оказываемся неспособными исполнить обязательства по трудовому договору или близкими нам людьми? Взяв на себя тот или иной подвиг, его стоит пройти в полной мере.

Продолжение после рекламы

Мы можем привести понятную нам аналогию из биологической сферы бытия человека. Я ставлю себе цель привести состояние своего здоровья в порядок: сбросить лишний вес, снизить давление, укрепить мышечный каркас. Но при этом продолжаю питаться вредной едой в неумеренных объемах, тренируюсь от случая к случаю, не соблюдаю режим сна. Результат понятен: его просто не будет.

Точно так обстоит ситуация и с постом: если не подходить к нему комплексно, осознавая конечные цели, то и результат будет грустным.

А если верующий человек вообще не соблюдает пост? Сможет ли он попасть в рай?

Это очень многослойный вопрос! В общих словах могу сказать так: если человек не ведет духовной жизни, то встреча с Богом для него будет не очень-то радостной. Не потому, что Бог — Праведный Судия, но потому, что человек окажется не готов встретиться с Источником бытия и безусловной любви. Совершенство Бога обнаружит все несовершенства нерадивого христианина.

Что вы посоветуете тем, кто решил соблюдать пост?