Стало известно, когда пройдут переговоры по мирному плану США: заявления Пескова 28 ноября

На следующей неделе в Москве состоятся переговоры по мирному плану США по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что все детали будущего урегулирования, включая международное признание и географические границы, будут обсуждаться за закрытыми дверями.

Также Песков сообщил о предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая состоится сегодня. Эти и другие заявления Пескова — в материале URA.RU.

Про переговоры России и Украины

Песков сообщил, что на следующей неделе в Москве состоится обсуждение параметров мирного плана США по Украине. Эти параметры были рассмотрены ранее во время переговоров в Женеве. По его словам, после той встречи Москва получила их основные положения.

«Вот на следующей неделе будет в Москве разговор», — подчеркнул Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Про подписание мирного соглашения

Пресс-секретарь президента также ответил на вопрос, касающийся того, что Россия якобы не будет добиваться подписания мирного соглашения с Украиной, по крайней мере, в настоящий момент. Песков призвал внимательно изучить недавнее заявление российского лидера Владимира Путина, доступное на официальном сайте Кремля.

В нем говорится о ситуации, которая де-факто сложилась на Украине: с одной стороны, у президента страны Владимира Зеленского есть проблемы с легитимностью из-за того, что он не хочет проводить выборы и соблюдать Конституцию. Однако, с другой стороны, все стороны, так или иначе, хотят перевести конфликт в мирное русло.

На вопрос URA.RU о том, как международное сообщество признает будущие решения, пресс-секретарь сказал, что способы признания, включая участие ООН или отдельных стран, будут определены во время переговоров. Песков отметил, что Россия не считает правильным заранее обсуждать такие вопросы публично. Также пресс-секретарь не стал комментировать, о каких географических границах идет речь в заявлениях президента о прекращении боевых действий после того, как ВСУ покинут занимаемые территории.

Про встречу Путина и Орбана

Представитель Кремля также сообщил, что Путин 28 ноября встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Планируется, что лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и поставки энергоресурсов в республику.

Про кандидатуру Гросси на пост генсека ООН

Россия рассмотрит ситуацию с выдвижением Гросси на пост генсека ООН со всех сторон Фото: Dean Calma / IAEA

Песков заявил, что в России хорошо знакомы с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Говоря об его выдвижении на пост генсека ООН, пресс-секретарь отметил, что Россия рассмотрит эту ситуацию со всех сторон и учтет все детали.

«Мы хорошо знаем Гросси <...> К ситуации будем подходить комплексно», — добавил он. По словам Пескова, российская сторона высоко ценит опыт взаимодействия с МАГАТЭ, особенно в непростых условиях украинского конфликта. Ведется постоянный диалог, в том числе и по проблематике Запорожской атомной электростанции.

