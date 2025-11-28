В Британии испугались эскадрильи шпионских голубей из России

В Британии паника из-за «шпионских эскадрилий», способных вести разведку и сбор данных. Технология управления стаями голубей с помощью чипов, вмонтированных в мозг птиц, якобы создана в России. Об этом сообщает издание The Sun.

Британские эксперты, опрошенные изданием, указывают на «очевидные риски» применения таких биодронов в разведывательных целях. «Обычные городские голуби, не привлекающие внимания, могут незаметно вести съемку или собирать данные с помощью скрытых сенсоров», — пишет The Sun . Также высказываются опасения относительно использования таких птиц для мониторинга зон военных действий, в том числе на территории Украины.

Основой для публикации стали заявления компании-разработчика Neiry. Согласно материалу, технология позволяет операторам управлять целыми стаями птиц, передавая команды непосредственно в мозг. Технология позволит управлять голубями с помощью нейрочипа. В мозг птиц предполагается имплантировать электроды, которые будут соединены со стимулятором. Последний разместят в специальном рюкзачке на спине птицы. Питание электронной системы будет осуществляться за счет солнечных батарей. Оператор сможет задавать маршрут полета птице аналогично тому, как это делается с обычными беспилотниками. В функционировании системы будут задействованы GPS и другие технологические решения.