Охранник, которого Киркоров скинул со сцены, выдвинул новое требование в суде
Общая сумма, которую требует пострадавший, достигает 2,3 миллиона рублей
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Дополнительно 300 тысяч рублей потребовал охранник, которого во время концерта толкнул Филипп Киркоров. Об этом пишут новостные telegram-каналы.
«Охранник крокуса Александр Короткий из-за травмы голеностопа недополучил примерно 77к — поэтому хочет выплату за простой + моральный ущерб, заявил он в суде. Поп-король вину не признаёт, от иска отказывается», — пишет Mash. Общая сумма компенсации, которую запрашивает пострадавший, сейчас достигает 2,3 миллиона рублей.
Инцидент произошел еще в 2023 года, когда на одном из концертов в зале «Крокус Сити Холл» Филипп Киркоров толкнул охранника. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Артист вину отрицает.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.