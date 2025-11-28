Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Охранник, которого Киркоров скинул со сцены, выдвинул новое требование в суде

Киркорову предъявлен новый иск от охранника, которого артист толкнул в 2023 году
28 ноября 2025 в 15:42
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Общая сумма, которую требует пострадавший, достигает 2,3 миллиона рублей

Общая сумма, которую требует пострадавший, достигает 2,3 миллиона рублей

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Дополнительно 300 тысяч рублей потребовал охранник, которого во время концерта толкнул Филипп Киркоров. Об этом пишут новостные telegram-каналы. 

«Охранник крокуса Александр Короткий из-за травмы голеностопа недополучил примерно 77к — поэтому хочет выплату за простой + моральный ущерб, заявил он в суде. Поп-король вину не признаёт, от иска отказывается», — пишет Mash. Общая сумма компенсации, которую запрашивает пострадавший, сейчас достигает 2,3 миллиона рублей. 

Инцидент произошел еще в 2023 года, когда на одном из концертов в зале «Крокус Сити Холл» Филипп Киркоров толкнул охранника. Пострадавший обратился в правоохранительные органы. Артист вину отрицает. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал