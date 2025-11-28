Более тысячи ямальских семей отдохнули за счет региона в 2025 году

Свыше тысячи многодетных семей Ямала получили компенсации за отдых Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Более тысячи многодетных семей ЯНАО воспользовались правом на компенсацию расходов на отдых в 2025 году. Региональная программа позволяет возмещать до 1600 рублей в сутки на человека за проживание в отелях, гостевых домах или санаториях. сообщает правительство ЯНАО.

«Родителям, воспитывающим трех или четырех детей, возмещают до 1280 рублей в сутки на человека, за исключением детей до трех лет. А семьям с пятью и более детьми — до 1600 рублей», — уточнили в ведомстве.