Эффектные букеты, сувениры и полезные подарки на Ямале к Дню матери

Лучший подарок к Дню матери - это нарядный букет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В воскресенье, 30 ноября, в России отмечают замечательный праздник — День матери. По сложившейся традиции, мамам принято дарить цветы и душевные, запоминающиеся аксессуары, а также косметику и теплые вещи, навевающие предновогоднее настроение. Где и по какой цене в городах Ямала можно заказать цветочные букеты и какие еще приятные сюрпризы приготовить любимым матерям, — в подборке URA.RU.

Какие цветы лучше всего подходят для букета на День матери









Лучше выбирать розы нежных, кремовых оттенков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Розы всегда замечательно смотрятся в букетах для женщин. В День матери лучше выбирать пастельные оттенки, такие как кремовый, розовый или персиковый. Эти цвета символизируют благодарность и заботу.

Для букета, который будет выглядеть ярко и торжественно, подойдут крупные белые лилии. Они символизируют чистоту, уважение и материнскую любовь. Но следует учесть, что некоторые сорта источают сильный аромат, который не всем кажется приятным. К особенно сильно пахнущим могут относиться восточные гибриды и некоторые трубчатые, например, «Regale».

Хризантемы ассоциируются с теплом и уютом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хризантемы часто ассоциируются с осенью и уютом, могут стать ярким акцентом в букете для мамы. Символизируют долголетие и счастье.

Многоцветные лепестки альстромерий создают легкий, воздушный букет. Эти цветы особенно хороши для молодых мам — фееричные, игривые, свежие.

Многим мамам нравятся пионы, ромашки и тюльпаны. В любом случае, стоить учесть индивидуальные вкусы и предпочтения.

Где купить цветы в городах Ямала

Салехард

Корзина с кустовыми розами и пионами Фото: Флормания, Салехард

Интернет-магазин «Флормания» уже подготовил подборку букетов для мам. В ассортименте представлены розы, тюльпаны, хризантемы и другие цветы. Букет «Искра нежности» с розовыми розами и белыми кустовыми хризантемами обойдется покупателю в 3490 рублей. Доставка по городу бесплатная и круглосуточная. Здесь же можно заказать корзины цветов от 4390 рублей. Для мам, которые любят напоминающие о летнем солнце подсолнечники, в салоне соберут букет «Лучезарный» по цене от 3490 рублей.

Салон «Цветы России» подготовил разнообразные букеты ко Дню матери с доставкой по Салехарду. Букет из 15-ти разноцветных роз будет стоить 10 070 рублей, из бело-желтых кустовых хризантем — 12050 рублей. Из недорогих — яркий, жизнерадостный букет из гербер за 3630 рублей. В букете 11 бутонов. Стоимость доставки по Салехарду — 500 рублей.

В каталоге интернет-магазина «Люблю цветы» — розы, кустовые розы, хризантемы, тюльпаны, гортензии, ромашки и другие цветы. Средняя цена на малые букеты — от 3390 до 4290 рублей. Средний букет в корзине будет стоить 5490 рублей, а большой — 7690 рублей. Есть также вип-букеты от 10 790 рублей. Продавец предлагает бесплатную и быструю доставку.

Новый Уренгой

Букет с розами, кустовой хризантемой и альстромерией в шляпной коробке Фото: Камелия, Новый Уренгой

В городе несколько сетевиков. Так, интернет-магазин цветов «Камелия» предлагает букеты с розами, пионами, орхидеями, тюльпанами, лилиями, хризантемами и герберами. Некоторые цветы доступны только по предзаказу. Стоимость начинается от двух тысяч рублей, а средний ценник колеблется в пределах 4150 — 5100 рублей. Доставка платная и возможна с семи утра до 23 часов. По северной части Нового Уренгоя букеты доставляют от 300 рублей, по Южной — от 400 рублей, в аэропорт и удаленные районы — от 800 рублей.

«Гранд Флора» — магазин цветов, в котором можно заказать букеты из роз, альстромерий, антуриумов, гвоздик, гербер и других цветов. Адрес: просп. Губкина, 5. Лучший подарок маме. По мнению флористов салона, шляпная коробка с розовыми и кремовыми кустовыми розами за 8701 рубль. В черте города доставка бесплатная.

Ноябрьск

BuketProsto — это букеты из гвоздик, лилий, тюльпанов, орхидей, пионов, ирисов, гербер и других цветов. Есть доставка по городу. Можно купить маме как нежные ромашки (4078 рублей), так и красные розы (букет «Королева сердец» по цене 14468 рублей) или букет пионов «Доброе утро» (12188 рублей).

В салоне Ultra Flowers ноябрянам гарантируют свежесть и возможность замены букета, если он не понравится. Здесь можно купить к Дню матери корзину с пионами кэнди страйп и желтой статицей. Средняя цена букета в салоне — 4,5 тысячи рублей. Доставка бесплатная при заказе от 2,5 тысячи рублей.

Что подарить на День матери кроме цветов в ЯНАО

Помимо цветов отличным подарком мамам практически любого возраста станут праздничные наборы уходовой косметики. Их можно приобрести заранее в любом маркетплейсе в готовом виде в стильных коробочках с лентами и недорого. Но если времени осталось совсем немного, и доставка не подоспеет, стоит попробовать собрать набор самостоятельно.

Набор уходовой косметики Фото: Озон

Что может войти в такой набор: сыворотка для лица, маски тканевые косметические, крем для рук, бальзам для губ, патчи для губ и глаз и подарочная открытка. Средняя стоимость — скорее всего, не более одной тысячи рублей. На маркетплейсах подарочный набор с уходовой косметикой «Цветы» стоит еще дешевле — около 800 рублей.

В сети набирает популярность подарочный набор для женщин с книгой «Люби себя» Камал Равикант — успешного бизнесмена и инвестора, разработавшего простую методику развития любви к себе. Помимо Равиканта в корзину (или подарочную коробку) можно положить фарфоровую чайную или кофейную чашку с десертной ложечкой, а также шоколадную бомбочку с маршмеллоу и мягкие носки и бальзам для губ. Вариаций много — стоит учесть предпочтения мамы. Средняя стоимость такого набора на маркетплейсах — 2200 рублей.

Подарочный набор с теплыми варежками и носками Фото: Озон

Один из самых душевных и теплых подарков в День матери — набор из зимних варежек, носков, чая и крема для рук. Наиболее стильно смотрятся аксессуары белого цвета — он подчеркнет внимание и заботу сына или дочери. Стоимость набора — около 1,5 тысячи рублей.