Происшествия

Пожары

В Новом Уренгое горит ангар площадью 300 квадратных метров

28 ноября 2025 в 19:04
Пострадавших в огне нет (архивное фото)

Пострадавших в огне нет (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) горит ангарное помещение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

«В 17:51 в пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании бесхозного ангарного помещения по улице Промысловой», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров.

Борьба с пожаром продолжается в настоящее время. Угрозы соседним зданиям нет. Пострадавших и погибших не обнаружено.

