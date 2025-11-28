В Новом Уренгое горит ангар площадью 300 квадратных метров

Пострадавших в огне нет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) горит ангарное помещение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

«В 17:51 в пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании бесхозного ангарного помещения по улице Промысловой», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров.