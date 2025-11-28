В Новом Уренгое горит ангар площадью 300 квадратных метров
28 ноября 2025 в 19:04
Пострадавших в огне нет (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) горит ангарное помещение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
«В 17:51 в пожарно-спасательную часть Нового Уренгоя поступило сообщение о возгорании бесхозного ангарного помещения по улице Промысловой», — рассказали в официальном telegram-канале ведомства. Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров.
Борьба с пожаром продолжается в настоящее время. Угрозы соседним зданиям нет. Пострадавших и погибших не обнаружено.
