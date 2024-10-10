Пермякам предлагают купить завод по цене квартиры

В Перми выставлен на продажу завод по производству металлоконструкций. Стоимость предприятия — 6,5 млн рублей. Для сравнения — столько же в спальном районе краевой столицы стоит двухкомнатная квартира.
«Производственная площадь составляет 1300 квадратных метров и оснащена всем необходимым оборудованием для изготовления различных изделий: перил, заборов, ограждений, малых архитектурных форм, скамеек, рекламных и другие конструкции весом до 3 тонн», — сообщает продавец на сайте бесплатных объявлений.
В объявлении также указано, что производство было специально настроено для изготовления строительных лесов и элементов опалубки. Расположено предприятие в районе улицы Дзержинского.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае по цене квартиры выставлен на продажу завод хлебобулочных изделий. Стоимость предприятия составляет 3,2 млн рублей.
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