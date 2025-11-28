Вассерман призвал не запрещать отправку интимных фото

Законопроект, который предусматривает запрет на обмен между взрослыми людьми интимными фотографиями не должен быть одобрен. Об этом заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Предложения могут быть любые, но я очень надеюсь, что Чуйченко эту инициативу отвергнет. Другими словами, не нужно устраивать на ровном месте ханжество и истерики. Это уже перебор и совсем не нужно», — заявил Вассерман. Его слова приводит издание НСН. С инициативой о запрете ранее выступили вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Олег Леонов, Ксения Горячева. За обмен подобных фотографий депутаты предложили ввести административную ответственность.