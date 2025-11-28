Сколько стоит Аллегрова и Шнур: названы гонорары звезд за корпоративы

Ирина Аллегрова и Шнур - одни из самых высокооплачиваемых звезд перед Новым годом Фото: Kremlin.ru | Honza Groh / Wikipedia / CC BY-SA 3.0 © URA.RU

Татьяна Тур — один из самых известных продюсеров российского шоу-бизнеса. Именно она вывела на звездный Олимп многих отечественных знаменитостей. Сейчас для них начинается напряженная пора новогодних корпоративов. О том, кто из звезд и за какие деньги готов развлекать народ в канун главного праздника года, Тур рассказала корреспонденту URA.RU.

«Самыми высокооплачиваемыми артистами в эти новогодние дни станут Сергей Шнуров и Ирина Аллегрова, к ним также добавилась группа „Руки вверх“, — говорит Татьяна. — Их выступления стоят от 20 миллионов рублей. Сразу отмечу, что цифры, которые я называю, зависят от даты, площадки и города. И стоимость может меняться. Это приблизительные гонорары».

Аллегрова уже не первый год входит в список самых высокооплачиваемых артистов!

Ирина Александровна — удивительный феномен. Я ее сама обожаю и с удовольствием бы сходила на ее концерт. В чем секрет ее успеха? Она не позволила себе стать «вульгарной попсой». Да, в ее репертуаре были достаточно откровенные и чувственные песни, но она всегда смотрится деликатно, красиво и сексуально на сцене — вне зависимости от возраста.

Говорят, что в этом году российские артисты топ-уровня могут лишиться больших денег, потому как крупные фирмы, которые их обычно приглашали, отказались от проведения корпоративов.

Да, это правда. Большие компании в этом году не будут проводить новогодние корпоративы. У нас несколько мероприятий отменилось, потому что руководство приняло такое решение. Здесь ничего не поделаешь.

Кто сейчас наиболее востребован?

Группа «ЗаVисть» (Лера Кудрявцева и Катя Гордон), продюсером которой я являюсь. Их выступления пользуются большим спросом, потому что они ни на кого не похожи. Из молодых исполнителей востребованы Егор Крид и Люся Чеботина. У Люси гонорар за выступление, думаю, колеблется от 5 до 7 миллионов рублей. Спрос на неё есть. По сути, Чеботина — одна из немногих молодых артисток, которая хорошо выглядит и при этом имеет хиты. На Люсю в последнее время летит много неприятного, но лично я восхищаюсь её талантом, упорством и стрессоустойчивостью. Она фирменная, она классная.

Звезда корпоративов, конечно же, Лолита. Она человек, который сумел правильно интегрироваться в настоящее. Ее любят люди всех возрастов: и старшее поколение, и молодое. Моя дочь, например, ее просто обожает.

Сколько гонорар у Лолиты в эти новогодние дни?

4–5 миллионов рублей.

А у Тани Булановой, которая переживает новую волну популярности, какой гонорар сейчас?

У Тани Булановой, на мой взгляд, «стихийная история». Она попала в волну и сама, как мне кажется, обалдела от этого. Это непросто — вновь проснуться знаменитой спустя 20–25 лет успешной карьеры. Эта история больше с юмором. Думаю, Булановой она самой не совсем приятна. Но я надеюсь, что Татьяна воспользовалась этой волной популярности. Раньше ее выступление на новогоднем корпоративе стоило два миллиона. Сейчас она смело может брать минимум четыре миллиона рублей. Я ей от души этого желаю.

Как вы считаете, почему так востребованы сейчас звезды 90-х? Графики у Овсиенко, Апиной, Азизы, Распутиной и других звезд того времени, говорят, очень плотные!

Из-за дефицита артистов. Молодежь пока не доросла до определенного уровня и статуса. Вряд ли мы в обозримом будущем увидим громкие имена в таком изобилии, как это было 20 лет назад.

Люди, которые вышли из соцсетей и стали артистами, вряд ли займут их нишу. Я даже не могу воспроизвести их имена. «Песня года» через 20 лет? Давно пора принять, что шоу-бизнес уже не будет прежним. Нам надо адаптироваться к новым реалиям. Я переживаю за наш шоу-бизнес — происходящее сейчас не выглядит радужно.

Ранее вы говорили, что среди молодых исполнителей востребован Хабиб, который поет про «Ягоду-малинку»!

Да. Хабиб много работает. Помимо выступлений, сейчас он озвучивает мультфильм вместе с Ларисой Долиной. Он востребован, и цена на корпоратив у него колеблется в районе 4–5 миллионов рублей. Аудитория у него совсем молодая — дети. Помню, моя подруга просила помочь пригласить Хабиба на корпоратив — тогда он стоил 300–400 тысяч рублей. И в тот день у него было девятое выступление. С детьми работать удобно: в 11 утра начинаешь — и до вечера.

А вот Гарик Burito в этом году был настоящим рекордсменом. У него прошло 80 концертов, и впервые Новый год у него свободен. Обычно бронь на праздничные корпоративы у него за полгода!