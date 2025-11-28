Секс-символ 90-х Орейро поделилась секретом похудения на 30 кг

Орейро призналась, что смогла сбросить 30 килограммов лишнего веса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уругвайская актриса и певица, секс-символ 90-х Наталия Орейро рассказала о способе похудения после родов. Звезда сериала «Дикий ангел» призналась, что смогла сбросить 30 килограммов благодаря длительному грудному вскармливанию. Интервью с 48-летней артисткой опубликовала российская журналистка и блогерша Надежда Стрелец.

«У меня была возможность почти три года кормить сына грудью. И я думаю, это и помогло мне вернуться к своему весу», — поделилась секс-символ 90-х в разговоре с журналисткой. Певица подчеркнула, что смогла сбросить 30 килограммов.

Она отметила, что в период грудного вскармливания не придерживалась никаких диет. Также ей помог похудеть спорт. В частности, активные упражнения и езда на велосипеде. По утверждению Орейров, снижение веса происходило постепенно, и на достижение результата ушло примерно один год.

Наталия Орейро является гражданкой России с 2021 года. Совсем недавно она вновь посетила РФ. Причина ее визита кроется в презентации фильма «Письмо Деду Морозу», в котором уругвайская актриса исполнила одну из главных ролей. Первые показы кинокартины прошли 24–25 ноября, а с 27 ноября фильм вышел в широкий прокат.

Произведение создано на киностудии имени Горького и рассказывает предновогоднюю историю о том, как в зрелом возрасте могут сбываться детские мечты. Визит Орейро в Россию подчеркивает прочность связей с РФ, которые возникли более двух десятилетий назад после ее поездки в Волгоград.

