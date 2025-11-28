Трамп потеряет триллионы из-за контрактов России и Саудовской Аравии

Россия укрепит деловое сотрудничество с Саудовской Аравией за счет отмены визового режима Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия освоит миллиарды инвестиций Персидского залива. Правительство России одобрило отмену визы с Саудовской Аравией. Как рассказал URA.RU старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов, это позволит нам укрепить деловые контакты с ближневосточным государством и, как следствие, перенаправить их финансовые потоки с Запада в Россию.

Правительство одобрило проект соглашения об отмене визового режима с Саудовской Аравией, распоряжение об этом уже разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Жители стран могут непрерывно находиться на территории другого государства без визы в течение 90 дней, указано в документе. Этот срок можно разделить на несколько периодов, но общая продолжительность в течение одного года не должна превышать установленный.

Безвизовый режим с Саудовской Аравией даст России очень много преимуществ перед странами коллективного Запада, например, позволит ей быстро переориентировать часть финансовых потоков, которые страна Ближнего Востока формирует с США и некоторыми европейскими странами, объяснил URA.RU старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.

Это очень выгодно нашему государству, особенно в условиях геополитической обстановки, когда страны ЕС заморозили около 300 млрд российских активов, добавил эксперт.

«Саудовская Аравия — одна из самых богатых стран Ближнего Востока. Я бы сказал, она — драйвер экономики этого региона, обладающая самым большим в мире суверенным инвестиционным фондом в 700 млрд долларов. Неслучайно лидеры коллективного Запада поддерживают с ней сотрудничество, например, президент США Дональд Трамп, который каждый раз вылетает оттуда с контрактами на триллионы долларов. Теперь эти деньги могут работать и на нашу экономику. Думаю, что безвизовый режим со временен ускорит наше деловое сотрудничество», — рассказал Курбанов.

Саудовская Аравия давно интересуется нашими технологиями, в том числе военно-промышленного комплекса, отметил эксперт. Усиление взаимодействия между странами, привлечет новые инвестиционные контракты, добавил экономист. Тем более, что она не против выйти на новых лидеров технологического развития, чтобы иметь возможность выбирать выгодные для себя проекты.

«Я участвую в переговорах с огромным числом бизнесменов стран Персидского залива, поэтому знаю, что многие из них заинтересованы в технологиях, которые у нас разрабатывают с середины прошлого века. Это, например, методы глубокого бурения вертикальных шахт, которыми помимо нас владеют три страны. А еще их привлекает отечественный банкинг, который по уровню цифровизации превосходит уже все страны мира. Это признают наши союзники и даже недружественные для нас государства.

Безвизовый режим повысит возможности наших партнеров для детального знакомства с нашими инновациями, потому что теперь им не придется тратить много времени на сбор документов, чтобы посетить Россию с деловым визитом», — объяснил эксперт.

Огромный турпоток из стран Персидского залива привлечет дополнительные средства в бюджет страны, добавил Курбанов. «Обратите внимание, как много таких туристов в дорогих отелях Москвы. Я часто с ними беседовал и задавал вопрос, почему они приезжают в Россию, а не в страны Южной Европы — Италию, Грецию, или в излюбленную ими Британию. Они отвечали, что это связано с резким ростом качества индустрии гостеприимства, которая соответствует международным стандартам.

Но самое главное — это сохранение традиционных ценностей, высоких образцов духовного наследия, что делает Россию привлекательной для семейного туризма», — обратил внимание эксперт.

Безвизовый режим уже действует в отношении России и нашего союзника — Китая, остались только необходимые приготовления с нашей стороны. Заметный прогресс в этой работе у РФ и других государств Азии. Например, в этом году безвизовыми для россиян стали Мьянма и Оман. А в будущем у россиян может появиться шанс посещать без оформления виз еще четыре страны Африки — это Замбия (до 90 дней), Зимбабве, Мозамбик и Эсватини (до 30 дней), сообщали ранее российские СМИ. Документы с этой инициативой на рассмотрении у этих государств.

