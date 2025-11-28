Учителя через MAX смогут давать онлайн-уроки для школьников

Подборки каналов сформированы с учетом актуальных интересов и потребностей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В образовательном пространстве Сферум, интегрированном в MAX, теперь доступны познавательные каналы, которые будут полезны учителям, школьникам и родителям. В учебном пространстве появилась «Витрина каналов», где собран образовательный и познавательный контент. Причем новые ролики могут загружать сами педагоги, позиционируя себя как блогеров. Об этом сообщает пресс-служба VK.

«В Сферуме в МАХ стали доступны познавательные каналы», — говорится в официальном пресс-релизе. Школы и колледжи также получили возможность создавать в Сферуме в МАХ официальные каналы. Подборки каналов сформированы с учетом актуальных интересов и потребностей педагогов, учащихся и родителей. В них можно делиться важными новостями из жизни образовательной организации, итогами соревнований/конкурсов и информацией о достижениях педагогов и учеников. К тому же свои каналы смогут создавать и пользователи с верифицированной ролью «педагог».

Среди тем: официальная информация от Минпросвещения РФ и Рособрнадзора; каналы, посвященные педагогическим практикам и учебе; материалы о подготовке к экзаменам и поступлению в вузы и учреждения среднего профессионального образования (СПО). Также в Сферуме размещен контент о хобби, культуре, литературе, истории, спорте и многом другом.

Сферум представляет собой защищенное образовательное пространство, где учителя, школьники и родители могут общаться и обмениваться информацией. Сервис призван сделать традиционное образование более эффективным и современным, при этом он не заменяет его, а служит дополнительным цифровым инструментом. Использование Сферума абсолютно бесплатно.