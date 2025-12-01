Власти ХМАО раскрыли число ВИЧ-инфицированных в регионе

В ХМАО за девять месяцев протестировано почти 550 тысяч человек на ВИЧ-инфекцию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре фиксируется снижение заболеваемости ВИЧ. Об этом URА.RU сообщила главный специалист по ВИЧ-инфекции в округе Аксана Ушакова.

«В 2023 году мы фиксировали 38,1 случая ВИЧ на сто тысяч жителей. В 2024 году этот показатель снизился до 27,8 случая на сто тысяч человек», — уточнила Ушакова. После этого она отметила, что динамика остается стабильной.

В регионе выявляют меньше новых случаев, чем в среднем по России — примерно в один и два раза, и значительно меньше, чем по Уральскому федеральному округу — почти в один и девять раза. Тестирование охватывает значительную часть населения: в 2024 году его прошли 596 324 человека. За девять месяцев 2025 года протестировано 547 369 жителей — 28,7 процента населения Югры.

В минувшем году в округе не зарегистрировано случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку. Для профилактики в городах работают выездные диагностические площадки, где можно получить консультацию и анонимно пройти экспресс-тест. В отдаленных территориях действует мобильный пункт тестирования.