В аэропорту Сургута задержали пассажирку, которая везла бамбук

В аэропорту Сургута обнаружили запрещенный бамбук в багаже пассажирки из Узбекистана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Сургута сотрудники Россельхознадзора остановили пассажирку из Узбекистана, которая везла в ручной клади комнатный бамбук. Такие растения нельзя перевозить без фитосанитарного сертификата, поскольку они относятся к подкарантинной продукции и могут содержать опасные вредители, сообщили в региональном управлении ведомства.

«Гражданка Узбекистана ввезла на территорию страны три декоративных растения, предназначенных для выращивания в комнатных условиях, — драцены Сандера семейства Спаржевые (народное название — „бамбук комнатный“). Растения были ввезены без фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны ввоза», — указано в публикации Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО на официальном сайте.

Нарушительница летела рейсом Ташкент — Сургут. Растения, которые она везла, забрали и уничтожили. Гражданку Узбекистана привлекли к административной ответственности за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции.

Эксперты объяснили, что без документов невозможно подтвердить безопасность растений. В них могут находиться опасные вредители.

