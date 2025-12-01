Логотип РИА URA.RU
В аэропорту Сургута задержали пассажирку, которая везла бамбук

01 декабря 2025 в 14:30
В аэропорту Сургута обнаружили запрещенный бамбук в багаже пассажирки из Узбекистана

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Сургута сотрудники Россельхознадзора остановили пассажирку из Узбекистана, которая везла в ручной клади комнатный бамбук. Такие растения нельзя перевозить без фитосанитарного сертификата, поскольку они относятся к подкарантинной продукции и могут содержать опасные вредители, сообщили в региональном управлении ведомства.

«Гражданка Узбекистана ввезла на территорию страны три декоративных растения, предназначенных для выращивания в комнатных условиях, — драцены Сандера семейства Спаржевые (народное название — „бамбук комнатный“). Растения были ввезены без фитосанитарного сертификата, выданного национальной организацией по карантину и защите растений страны ввоза», — указано в публикации Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО на официальном сайте.

Нарушительница летела рейсом Ташкент — Сургут. Растения, которые она везла, забрали и уничтожили. Гражданку Узбекистана привлекли к административной ответственности за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции.

Эксперты объяснили, что без документов невозможно подтвердить безопасность растений. В них могут находиться опасные вредители.

Растения изъяли и уничтожили. Гражданку Узбекистана привлекли к административной ответственности за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции.

Ранее URA.RU писало, что Россельхознадзор обнаружил в багаже пассажиров, прилетевших в Нижневартовск из Узбекистана и Таджикистана, 13 кг запрещенных для ввоза в страну продуктов: меда, мяса и молока непромышленного изготовления. Ведомство сообщило, что весь нелегальный груз был уничтожен.

