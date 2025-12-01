Агутин поздравил блогершу из Сургута с рождением дочери

По просьбе блогерши Агутин провел гендер-пати на своем летнем концерте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Леонид Агутин поздравил блогершу из Сургута (ХМАО) Нику Саттарову с рождением дочери. Российский певец первым узнал пол ребенка, когда молодая семья попросила его устроить гендер-пати прямо во время концерта.

«Поздравляю!», — написал Агутин в своем telegram-канале. Он прикрепил к посту видеоролик со своего летнего концерта в Санкт-Петербурге, где по просьбе родителей вскрыл со сцены конверт и объявил пол ребенка.

Саттарова родила девочку, но имя пока что не раскрыла. «У нас прошла первая ночь дома. Малышка спит. Рустам [муж] научился пеленать и менять подгузники», — рассказала уроженка ХМАО в своем блоге.

