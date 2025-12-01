Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Интересное

Агутин поздравил блогершу из Сургута с рождением дочери

01 декабря 2025 в 14:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По просьбе блогерши Агутин провел гендер-пати на своем летнем концерте

По просьбе блогерши Агутин провел гендер-пати на своем летнем концерте

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Леонид Агутин поздравил блогершу из Сургута (ХМАО) Нику Саттарову с рождением дочери. Российский певец первым узнал пол ребенка, когда молодая семья попросила его устроить гендер-пати прямо во время концерта.

«Поздравляю!», — написал Агутин в своем telegram-канале. Он прикрепил к посту видеоролик со своего летнего концерта в Санкт-Петербурге, где по просьбе родителей вскрыл со сцены конверт и объявил пол ребенка.

Саттарова родила девочку, но имя пока что не раскрыла. «У нас прошла первая ночь дома. Малышка спит. Рустам [муж] научился пеленать и менять подгузники», — рассказала уроженка ХМАО в своем блоге.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало о семье сотрудника МЧС из Урая, которая решила узнать пол ребенка в пожарной части. Специальный фейерверк был помещен в огнетушитель пожарной машины. В воздух выпустили дым розового цвета.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал