Сургутяне жалуются на резкое подорожание парковочных мест
Парковочные места подорожали с приходом морозов
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жители Сургута заявили о резком увеличении стоимости аренды парковочных мест в автопаркингах. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.
«Семь тысяч пятьсот рублей в месяц теперь стоит место в паркинге. А вы еще удивляетесь, почему девяносто процентов мест пустует, вы там не обурели совсем?» — написал один из пользователей в группе «Местоположение ДПС Сургут». После этого он отметил, что за такие деньги автомобилисты предпочитают оставлять машины на улице.
По словам горожан, с наступлением морозов стоимость аренды выросла примерно на две тысячи рублей. В отдельных районах цена достигает 10 тысяч рублей в месяц. Жители считают, что подорожание усугубляет проблему стихийной парковки: автомобили стали чаще оставлять на газонах, тротуарах и во дворах соседних домов.
- справедливый01 декабря 2025 15:09в Томске, стоимость парковочного места 6,5 тр
- Он01 декабря 2025 14:54Когда к решению проблемы незаконно парковки подключат эвакуаторы, стоимость еще больше возрастет.