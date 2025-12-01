Сургутяне жалуются на резкое подорожание парковочных мест

«Семь тысяч пятьсот рублей в месяц теперь стоит место в паркинге. А вы еще удивляетесь, почему девяносто процентов мест пустует, вы там не обурели совсем?» — написал один из пользователей в группе «Местоположение ДПС Сургут». После этого он отметил, что за такие деньги автомобилисты предпочитают оставлять машины на улице.