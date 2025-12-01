Логотип РИА URA.RU
Сургутяне жалуются на резкое подорожание парковочных мест

01 декабря 2025 в 14:42
Парковочные места подорожали с приходом морозов

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Сургута заявили о резком увеличении стоимости аренды парковочных мест в автопаркингах. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

«Семь тысяч пятьсот рублей в месяц теперь стоит место в паркинге. А вы еще удивляетесь, почему девяносто процентов мест пустует, вы там не обурели совсем?» — написал один из пользователей в группе «Местоположение ДПС Сургут». После этого он отметил, что за такие деньги автомобилисты предпочитают оставлять машины на улице.

По словам горожан, с наступлением морозов стоимость аренды выросла примерно на две тысячи рублей. В отдельных районах цена достигает 10 тысяч рублей в месяц. Жители считают, что подорожание усугубляет проблему стихийной парковки: автомобили стали чаще оставлять на газонах, тротуарах и во дворах соседних домов.

Комментарии (2)
  • справедливый
    01 декабря 2025 15:09
    в Томске, стоимость парковочного места 6,5 тр
  • Он
    01 декабря 2025 14:54
    Когда к решению проблемы незаконно парковки подключат эвакуаторы, стоимость еще больше возрастет.
