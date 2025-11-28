В Кургане устанавливают причины возгорания на стройке жилого комплекса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане произошел пожар в строящемся жилом комплексе «Маяк». Возгорание возникло в Заозерном районе. и в настоящее время специалисты занимаются ликвидацией его последствий и установлением причин. URA.RU собрало информацию по инциденту на стройке.

Загорелся «Маяк»: крупный пожар на стройке

Вечером 28 ноября в Кургане вспыхнул пожар в строящемся жилом комплексе «Маяк», расположенном в 6-м микрорайоне Заозерного района. О происшествии стало известно благодаря сообщению подписчика telegram-канала «Курганистан». Жилой комплекс «Маяк» находится в стадии строительства и расположен рядом с озером Черное.





Сведения от МЧС

По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Курганской области, сигнал о возгорании поступил в 17:05. Огонь охватил кровлю и строительные материалы. В 17:21 было объявлено о локализации огня.

Спасатели ликвидировали возгорание в течение 24 минут. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В тушении пожара участвовали 13 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. В настоящее время специалисты устанавливают причины пожара.





Реакция правоохранительных органов

На место происшествия также прибыла полиция. Корреспондент URA.RU, находящийся на месте событий, сообщил, что пожарные уже завершили работы по ликвидации возгорания, а на территории стройки сейчас присутствуют в основном сотрудники МЧС и правоохранительных органов.