Независимое издание в Коми-Пермяцком округе приобрел крупный пермский медиахолдинг

В январе 2026 года газета отметит свой 30-летний юбилей Фото: Илья Московец © URA.RU

Издание «Парма новости» из Кудымкара (Пермский край) стало частью медиахолдинга «Магма». Медиагруппа объединяет ряд региональных медиабрендов, в числе которых — старейшая в крае газета «Звезда» и информационный портал «В курсе.ру».

«Она имеет значительную аудиторию — как среди читателей печатной версии, так и в интернете. Например, количество подписчиков паблика в „ВКонтакте“ превышает 50 тысяч. Вместе с аудиторией в медиагруппу „Магма“ присоединяется и команда издания. В январе 2026 года газета отметит свой 30-летний юбилей», — сообщает генеральный директор медиагруппы Андрей Творогов.