Независимое издание в Коми-Пермяцком округе приобрел крупный пермский медиахолдинг
В январе 2026 года газета отметит свой 30-летний юбилей
Фото: Илья Московец © URA.RU
Издание «Парма новости» из Кудымкара (Пермский край) стало частью медиахолдинга «Магма». Медиагруппа объединяет ряд региональных медиабрендов, в числе которых — старейшая в крае газета «Звезда» и информационный портал «В курсе.ру».
«Она имеет значительную аудиторию — как среди читателей печатной версии, так и в интернете. Например, количество подписчиков паблика в „ВКонтакте“ превышает 50 тысяч. Вместе с аудиторией в медиагруппу „Магма“ присоединяется и команда издания. В январе 2026 года газета отметит свой 30-летний юбилей», — сообщает генеральный директор медиагруппы Андрей Творогов.
В марте 2025 года URA.RU сообщало о том, что газета «Парма-Новости» оказалась на грани закрытия. Финансовое положение издания в редакции назвали критическим. Журналисты даже объявили сбор пожертвований от читателей, чтобы спасти газету.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!