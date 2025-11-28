Путин рассказал о снижении товарооборота с важным партнером в Европе
Путин отметил, что в этом году рост товарооборота между РФ и Венгрией составит 7%
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин рассказал о снижении товарооборота между Россией и Венгрией в прошлом году. По словам российского лидера, падение составило 23%. Об этом глава российского государства заявил в ходе встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.
«В двусторонних отношениях констатирую: в прошлом году товарооборот снизился на 23%. Конечно, это произошло из-за внешних причин», — сказал Путин на встрече с Орбаном. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».
Однако, как отметил российский лидер, несмотря на существующие сложности, наблюдаются определенные перспективы. Путин отметил, что в текущем году прогнозируется незначительный рост товарооброта между Россией и Венгрией на 7%. Он также добавил, что сотрудничество в сфере энергетики характеризуется положительным уровнем, однако имеются вопросы и проблемы, которые необходимо обсудить в ходе проходящей в Москве встречи.
