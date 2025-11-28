Путин рассказал о снижении товарооборота с важным партнером в Европе

Путин отметил, что в этом году рост товарооборота между РФ и Венгрией составит 7% Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин рассказал о снижении товарооборота между Россией и Венгрией в прошлом году. По словам российского лидера, падение составило 23%. Об этом глава российского государства заявил в ходе встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.

«В двусторонних отношениях констатирую: в прошлом году товарооборот снизился на 23%. Конечно, это произошло из-за внешних причин», — сказал Путин на встрече с Орбаном. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».