Курганские слухи: тайный арест судьи

Губернатор Курганской области Вадим Шумков недоволен ходом окончания строительных работ взрослой поликлиники в центре Кургана и требует ускориться неторопливого подрядчика со сдачей важного социального объекта. Мэр города Антон Науменко показал свои ораторские умения в расхваливании своей работы, а экс-судью Валерия Козлова тайно арестовали. Об этом и многом другом в рубрике «Слухи».

«Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Шумков торопит подрядчика со сдачей больницы

Губернатор Курганской области Вадим Шумков оказался очень недоволен тем, что новый корпус областной больницы не сдали до конца ноября. Глава региона потребовал от подрядчика ускорить процесс. «Правительственная проверка приезжала на объект. Темпами работ оказались крайне недовольны. Подрядчик рискует не только репутацией региона, но и своей на федеральном уровне. Сейчас пытаются оперативно все наверстывать, чтобы не нарваться на новый шквал критики. Если не поторопятся, то точно будут санкции», — говорят слухачи.

Мэра Науменко похвалили за ораторские навыки

Глава Кургана Антон Науменко получил порцию похвалы после своего первого выступления перед большой аудиторией на общероссийском форуме «Города России» в Екатеринбурге. Говорят, что он звучал на мероприятии очень уверенно. Было видно, что он упорно готовился к этому событию. «Науменко проделал большую работу и стал держаться на публике гораздо лучше. Если раньше его речь выглядела заученной, то сейчас уже чувствуются ораторские задатки. Хвалить свою работу надо тоже уметь», — болтают сплетники.

Бизнесмены разделились на два лагеря из-за нового омбудсмена

Предприниматели поделились на две стороны на фоне обсуждения скорого назначения новым бизнес-обмудсменом бывшего ЧОПовца Сергея Штырли. Одна часть считает, что он недостаточно компетентен для такой должности, другая — видит в нем настоящего защитника бизнеса, вспоминая его бэкграунд в сфере безопасности. «Говорят, что его кандидатуре больше всего рады те, кто входит в реготделение „Опора России“. К тому же, именно руководитель организации Ольга Лютикова и советовала властям кандидатуру Штырли. То, каким он будет защитником, покажет только работа», — сплетничают слухачи.

Бывший мэр просит приставов смягчить санкции

Выплачивающий ущерб государству за совершенное коррупционное преступление экс-мэр Шадринского района Владимир Осокин добивается от приставов смягчения наложенных санкций. «Приставы забирают у Осокина более двух третей доходов — как с пенсии, так и с зарплаты. Мужчина попросил сократить нагрузку, но получил отказ», — говорят местные.

Бывший глава района выплачивает государству 16,5 миллиона рублей вместе со своим бывшим заместителем Вячеславом Розниным и экс-замгубернатора области Сергеем Пугиным. В должники бывшие чиновники угодили после иска прокуратуры о возмещении ущерба, причиненного совершенным преступлением. Мужчин признали виновными в превышении властью при строительстве соцобъектов в Шадринском районе.

Начальница курганского депэконома не может собрать команду

У начальницы отдела внешнеэкономической и инвестиционной деятельности департамента экономики Светланы Тимофеевой проблемы с набором кадров. По слухам, за несколько месяцев после назначения чиновница перебрала уже 4-5 экспертов, но никто надолго не задержался. «Говорят, что Тимофеева не может найти коннект с подчиненными. Поэтому они уходят буквально через месяц», — болтают сплетники.

Тайный арест экс-судьи

Сплетники полагают, что громкая история со следствием по делу бывшего судьи Валерия Козлова получила «тихое» продолжение в виде ареста. «Козлов вместе со следователями ГСУ в одном из курганских судов ждали в понедельник резолюции Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) на представление об аресте. Вердикт огласили по уральскому времени поздно, но откладывать заседание не стали. Ходатайство следователей удовлетворили, и в СИЗО Козлов отправился уже ближе к ночи», — выдвигают версию знатоки.

Экс-судья Валерий Козлов попал под следствие летом. Силовики считают, что он мог за взятку освободить из колонии опасного преступника по представленному фиктивному медзаключению. Осенью дома у Козлова прошли обыски. В начале недели ВККС удовлетворила представление главы СКР о рассмотрении ходатайства на арест Козлова. Неделю назад коллегия судей Кургана приостановила статус отставки бывшего судьи.

Затишье в споре прокуратуры и мэрии

Слухачи отмечают паузу, которая возникла в споре прокуратуры и администрации города из-за увольнения осужденного экс-чиновника. «Дело об увольнении экс-директора управления капстроительства Игоря Минина застряло в суде, движений по нему нет. Сам объект спора ждет его окончания, чтобы устроиться на новую работу и не дергаться из-за будущих решений», — описывают ситуацию горожане.

Прокуратура требовала уволить Минина еще в 2023 году, когда он был арестован по обвинению в злоупотреблении властью при строительстве самой большой школы. Впоследствии мэрия не стала продлевать контракт с находящимся под следствием мужчиной. После вынесения обвинительного приговора прокуратура вновь потребовала изменить формулировку на «в связи с утратой доверия». Иск ведомства к чиновникам находится в суде.

Прокуроры заподозрили Минина в связях с московским подрядчиком

Эти же сплетники утверждают, что в администрации были несказанно удивлены одной из формулировок иска прокуратуры. «Ведомство утверждало, что Минин подписал документы в интересах генподрядчика из Москвы, компании „Авиапромстрой“. Ошибки были допущены, но коррупционером Минин не был», — обсуждают тему люди.

Экс-директора УКС Игоря Минина признали виновным в превышении полномочий при строительстве самой большой школы в Кургане. Он подписал документы о выполненных работах, предоставленные после закупа оборудования. Позже с поставками уже оплаченных позиций возникли проблемы. Минин был признан виновным в превышении полномочий и приговорен к году колонии. Срок заменили принудительными работами, отбывать которые экс-чиновнику тоже не пришлось — суд зачел наказание с учетом времени, проведенного под стражей.

Уволенная по статье чиновница вернулась в мэрию

Бывшая управделами администрации Звериноголовского округа Ольга Макоклюй, уволенная за систематическое неисполнение своих обязанностей, по слухам, вернулась в мэрию. «Говорят, бывшая управделами Ольга Макоклюй вернулась в администрацию Звериноголовского округа. В мэрии планируются кадровые перестановки, поэтому, не исключено, что Макоклюй займет должность руководителя соцполитики или вновь станет главой аппарата. Оказывается, даже после громкого увольнения, можно вернуться обратно», — удивляются сплетники.

Ольга Макоклюй была уволена в ноябре 2024 года, о чем пресс-служба правительства Курганской области сообщала в официальном telegram-канале. Позже она возглавила детскую музыкальную школу в Звериноголовском.

Главврач БСМП взял шефство над врачом-иностранцем

В Курганскую БСМП устроился новый врач-анестезиолог, приехавший из Таджикистана, который удивил коллектив. «Медики Курганской БСМП радовались, что коллектив пополнится анестезиологом. Этих врачей в больнице остро не хватает. Однако, выяснилось, что у приезжего специалиста практически нет практики, либо требуется дополнительное обучение и повышение квалификации. Учитывая это, медики решили, что работа врача в больнице станет под вопросом. Однако, и.о. главврача Константин Плутахин взял шефство над новичком и намерен прокачать его профессионализм под присмотром опытных врачей», — рассказывают слухачи.

В Лебяжье не приживаются хирурги

В межрайонной больнице №2 (Лебяжье, Мокроусово) за год уволились три врача-хирурга. «Три врача-хирурга уволились за год — это много. Ситуация странная, ведь больницу возглавляет врач-хирург Лариса Мисечко, которая, должна быть заинтересована в работе коллег, выступать наставником и всячески помогать хирургам», — отмечают в округе.

Депутату Герасимову припомнили старый инцидент

В Лебяжье припомнили давний инцидент с участием Дмитрия Герасимова, который недавно возглавил комиссию по соцполитике в думе Кургана. «Десять лет назад в Лебяжьевском районе произошло ДТП, в котором пострадал его родственник. Скорая быстро приехала на место, но пострадавший начал буянить. При эвакуации пациента присутствовал Герасимов, который вел себя крайне некорректно с медикам. после этого было написано заявление в полицию. Тогда Герасимов работал директором спортшколы в поселке. Потом переехал в Курган. Хочется верить, что с тех пор он изменил отношение к медикам, ведь сфера медицины тоже относится к соцблоку», — беспокоятся слухачи.

Необычное хобби чиновника

Сплетники вспоминают, что бывший силовик и нынешний руководитель ситуационного центра курганского депбеза Андрей Плюхин очень любил в свободное время путешествовать по полям с металлоискателем. «Плюхин со своим другом из прокуратуры исколесили на „Ниве“ уже полобласти — искали и собирали старинные монеты. Интересно, остается ли время на это хобби у Плюхина на новой работе», — интересуются горожане.

Глобальный переезд курганцев из ИЖС в новостройки

Жители частного сектора Кургана ждут достойных предложений от застройщиков города, понимая, что их дома уже точно снесут. «Хоть эти домишки выглядят непрезентабельно, люди привыкли к тому, что у них свой огород, а теперь им придется собирать вещи и переезжать, хочется верить, что предоставят существенную компенсацию за потерянное жилище», — сетуют горожане.

Местный бренд одежды обвиняют в копировании свердловских коллег

Популярный курганский бренд одежды сравнивают с екатеринбургским брендом, который те якобы копируют. «Дизайнер однозначно вдохновляется образами коллег из Екатеринбурга, но обвинения в копировании не имеют места», — обсуждают сплетники. Другие отмечают, что у марок разное позиционирование, аудитория и бюджеты, что наверняка исключает вероятность копирования.

Новогоднее настроение в бизнесе запаздывает

Курганские бизнесмены не спешат нарядно украсить свои заведения, как в прошлые годы, из-за отсутствия снега. «Погода в Кургане не способствует вдохновению бизнесменов для яркого украшения магазинов и кафе. Некоторые и вовсе ограничились прошлогодними гирляндами», — болтают сплетники. Также курганскую осень сравнивают с зимой в Краснодарском крае.

Менеджеры в курганских автосалонах работают на износ

При официальном 12-часовом графике менеджеры в курганских автосалонах трудятся дольше и без выходных. «Из-за текучки кадров в некоторых автосалонах Кургана менеджеры перерабатывают. Говорят, что им приходится выходить и в субботу и в воскресенье. При этом в будние дни тоже заступают на смену. В итоге на рабочем месте и в выходные и в проходные — одни и те же лица», — судачат автолюбители.

Курганцы стали реже реагировать на «Черную пятницу»

Спрос на товары в период традиционной распродажи «Черной пятницы» перестал вызывать ажиотаж среди жителей города. «Скидки в ноябре стали такими же рядовыми, как другие акции. Раньше интерес покупателей из Кургана был выше», — болтают слухачи.

Футболисты уезжают в Сочи

Курганские футболисты уезжают на юг. Говорят, что они нашли выгодные контракты в Сочи. «В местном дивизионе Любительской футбольной лиги появилась новая команда с обеспеченным спонсором. Пара футболистов из Кургана по своим каналам уже уехала туда. Курганская футбольная команда таких контрактов предложить не может, поэтому ребята выбрали тепло и деньги», — рассказали любители спорта.