Утро субботы в Кургане и Шадринске может начаться со снега с дождем Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане и Шадринске ожидаются осадки в виде снега с дождем. В Кургане смешанные осадки прогнозируются утром и днем 29 ноября, в Шадринске — ночью и утром. Информация об этом сообщается на сайте Gismeteo.

Сайт Gismeteo сообщает, что наиболее значительные осадки в Кургане ожидаются утром 29 ноября, когда количество осадков в жидком эквиваленте может достигнуть 1,9 мм. В Шадринске максимальное количество осадков прогнозируется ночью 29 ноября — 2,4 мм. «В целом, на протяжении двух дней преобладает облачная погода, с прояснениями только днем 30 ноября. Осадков практически нет, за исключением небольшого количества в утренние часы 29 ноября», — отмечается в источнике.

Температура воздуха в Кургане будет колебаться от –2 °C ночью 29 ноября до +3 °C днем 30 ноября. В Шадринске температурный режим будет немного выше: от –1 °C ночью 29 ноября до +4 °C днем 30 ноября. Ветер в оба дня будет преимущественно юго-восточным, с умеренными порывами.

Продолжение после рекламы