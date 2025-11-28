В Кургане и Шадринске ожидаются осадки в виде снега с дождем
Утро субботы в Кургане и Шадринске может начаться со снега с дождем
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кургане и Шадринске ожидаются осадки в виде снега с дождем. В Кургане смешанные осадки прогнозируются утром и днем 29 ноября, в Шадринске — ночью и утром. Информация об этом сообщается на сайте Gismeteo.
Сайт Gismeteo сообщает, что наиболее значительные осадки в Кургане ожидаются утром 29 ноября, когда количество осадков в жидком эквиваленте может достигнуть 1,9 мм. В Шадринске максимальное количество осадков прогнозируется ночью 29 ноября — 2,4 мм. «В целом, на протяжении двух дней преобладает облачная погода, с прояснениями только днем 30 ноября. Осадков практически нет, за исключением небольшого количества в утренние часы 29 ноября», — отмечается в источнике.
Температура воздуха в Кургане будет колебаться от –2 °C ночью 29 ноября до +3 °C днем 30 ноября. В Шадринске температурный режим будет немного выше: от –1 °C ночью 29 ноября до +4 °C днем 30 ноября. Ветер в оба дня будет преимущественно юго-восточным, с умеренными порывами.
После непродолжительного периода с осадками и малооблачной погодой в Кургане и Шадринске вновь ожидаются смешанные осадки. Ранее, 15–16 ноября, в городах уже прогнозировались снег с дождем и сильный ветер. Теперь же, по данным Gismeteo, значительные осадки ожидаются в Кургане утром 29 ноября, а в Шадринске — ночью и утром того же дня.
