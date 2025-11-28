Пермь в новогоднюю ночь останется без фейерверков
28 ноября 2025 в 20:04
Салют в новогоднюю ночь в Перми не устраивают несколько лет
В Перми в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года не будут запускать салют. Массовые гуляния также не запланированы.
«В этом году, как и в прежние, новогоднего фейерверка не будет. Это связано с усилением мер безопасности в городе в праздники», — пишет 59.ru со ссылкой на департамент культуры и молодежной политики администрации Перми.
Ранее URA.RU рассказало, что в новогоднюю ночь на эспланаде будет работать ледовый городок. Но при этом масштабный праздник не запланирован.
