Пермь в новогоднюю ночь останется без фейерверков

В Перми в ночь с 31 декабря 2025 года на 1 января 2026 года не будут запускать салют. Массовые гуляния также не запланированы.

«В этом году, как и в прежние, новогоднего фейерверка не будет. Это связано с усилением мер безопасности в городе в праздники», — пишет 59.ru со ссылкой на департамент культуры и молодежной политики администрации Перми.