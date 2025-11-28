Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

В Пермском крае в выходные будет аномально теплая погода

28 ноября 2025 в 20:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ожидаются небольшие осадки

Ожидаются небольшие осадки

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае в выходные, 29 и 30 ноября, ожидается аномально теплая погода с небольшими осадками. Об этом рассказали синоптики в telegram-канале «О погоде из первых рук».

«Текущий ноябрь займет третье место среди самых теплых, когда-либо наблюдаемых, уступив лишь ноябрям 2013 и 2008 годов. По условиям увлажнения текущий ноябрь может рассчитывать на 4-5 место, среди самых увлажненных», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в выходные ожидается температура воздуха от -3 до 2 градусов. В Перми будет теплее от 0 до 2 градусов. Синоптики предупредили, что на дорогах возможна гололедица.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал