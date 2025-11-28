В Пермском крае в выходные будет аномально теплая погода

Ожидаются небольшие осадки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае в выходные, 29 и 30 ноября, ожидается аномально теплая погода с небольшими осадками. Об этом рассказали синоптики в telegram-канале «О погоде из первых рук».

«Текущий ноябрь займет третье место среди самых теплых, когда-либо наблюдаемых, уступив лишь ноябрям 2013 и 2008 годов. По условиям увлажнения текущий ноябрь может рассчитывать на 4-5 место, среди самых увлажненных», — сказано в сообщении.