«Потерпите, кабеля нет»: в ХМАО семья с детьми осталась без света в аварийном доме

В квартирах пропал свет после кради кабеля Фото: Илья Московец © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) многодетная семья осталась без света в аварийном доме на улице Садовой, 27 из-за кражи кабеля. Об этом жильцы рассказали в соцсетях.

«Дом аварийный, но еще не расселен, здесь проживает многодетная семья. 26 числа украли кабель и обесточили дом, свет возвращать похоже никто не собирается. Почему мы должны потерпеть? Это просто издевательство», — написала женщина в группе ВК «Типичный Мегион».

По словам жильцов, у соседних подъездов электричество есть, а их подключить не могут. Семья сообщила, что вынуждена жить у родственников неопределенное время.

Продолжение после рекламы