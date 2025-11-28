Логотип РИА URA.RU
Общество

«Потерпите, кабеля нет»: в ХМАО семья с детьми осталась без света в аварийном доме

В Мегионе семья с детьми осталась без света в аварийном доме
28 ноября 2025 в 20:07
Фото: Илья Московец © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) многодетная семья осталась без света в аварийном доме на улице Садовой, 27 из-за кражи кабеля. Об этом жильцы рассказали в соцсетях.

«Дом аварийный, но еще не расселен, здесь проживает многодетная семья. 26 числа украли кабель и обесточили дом, свет возвращать похоже никто не собирается. Почему мы должны потерпеть? Это просто издевательство», — написала женщина в группе ВК «Типичный Мегион».

По словам жильцов, у соседних подъездов электричество есть, а их подключить не могут. Семья сообщила, что вынуждена жить у родственников неопределенное время.

В администрации города URA.RU сообщили, что нашли кабель у спонсоров — сейчас его отогревают, в течение выходных свет в доме будет подключен. «Жильцам предлагали маневренный фонд, но согласия не поступило. В ближайшее время с семьей планируется заключение договора на получение новой квартиры — примерно 10-13 декабря проживающих переселят из аварийного жилья», — пояснили в мэрии Мегиона.

