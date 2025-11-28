Ветераны СВО потребовали отменить концерт популярного стендап-комика в Сургуте

Ветераны СВО потребовали отменить концерт Нурлана Сабурова в Сургуте Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ассоциация ветеранов специальной военной операции Сургута (ХМАО) потребовала отмены концерта популярного стендап-комика Нурлана Сабурова, который запланирован на 30 ноября в РК «Вавилон». Причиной стали высказывания юмориста об СВО.

«Сургутские ветераны СВО возмущены тем, что артист, позволяющий себе антиправительственные высказывания и критику СВО, выступает на российских площадках, зарабатывая гонорары за счет российских зрителей. Более того, организаторы концерта выделили бесплатные билеты для ветеранов СВО и членов семей воинов, что рассматривается прямым оскорблением чести и достоинства нас, наших боевых братьев и членов наших семей», — говорится в обращении ветеранов.

Письмо участники СВО направили на имя прокурора города Марата Тубеева и начальника УМВД Сургута Александра Панченко (копия есть в распоряжении редакции). Они требуют правоохранительные органы «разобраться с данным комиком» и отменить концерт. В пресс-службах ведомств URA.RU перенаправили в администрацию Сургута В мэрии же ответили, что РК «Вавилон» не является муниципальным предприятием и самостоятельно принимает решение о проведении концертов.

